Медобслуживание для беженцев из Украины в Израиле. Уточнения

Министерство социального обеспечения представило схему оказания помощи гражданам Украины, которые приехали в Израиль в статусе туристов, но фактически являются беженцами. Речь идет о гражданах Украины, приехавших в Израиль после 24 февраля и не имеющих право на репатриацию.

Беженцы из Украины старше 60 лет или с инвалидностью получат бесплатную медицинскую страховку от государства, которое приобретает страховку через частную страховую компанию, работающую с больничной кассой "Леумит".

Все остальные беженцы смогут обращаться за получением неотложной медицинской помощи в клиники "Терем". Медицинские услуги в "Терем" будут оказываться гражданам Украины бесплатно.

Министерство социального обеспечения открыло ранее анонсированную "горячую линию" для граждан Украины, приехавших в Израиль из-за войны. Телефон горячей линии *5130. Обращаться по этому телефону можно по вопросам здравоохранения, жилья, образования, социальной помощи и т.д.

Горячая линия будет работать с воскресенья по четверг с 08:00 до 18:00, в пятницу – с 08:00 до 15:00.

Согласно заявлению минсоцобеспечения, беженцы из Украины смогут получить помощь различного рода, в том числе государство хочет быть готово к тому, что, несмотря на взятые гражданами Израиля обязательства в отношении приглашенных, эти обязательства по тем или иным причинам могут быть невыполнимы. В таком случае этим людям нужно будет предоставить жилье. Министерство уже договорилось с рядом гостиниц, где это может быть осуществлено.

Отдельно будет оказываться помощь пожилым людям и детям. В частности, пожилые люди, которым нужен уход, смогут получить временные места в домах престарелых, а дети будут определены в ясли и детские сады. Также будет обращаться особое внимание на подростков в группах риска и людей с инвалидностями.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ

13 марта министр внутренних дел Израиля Айелет Шакед на специальной пресс-конференции, прошедшей в международном аэропорту имени Бен-Гуриона, обнародовала новые правила приема Израилем беженцев из Украины. Эти правила пока будут действовать две недели, до 27 марта.

Один бланк на сайте израильского МИДа должен заполнить гражданин Украины, который хочет въехать в Израиль.

Второй бланк (на сайте Управления регистрации населения) должен заполнить гражданин Израиля, желающий пригласить родственников, которые являются гражданами Украины. Этот бланк должен быть прикреплен к прошению, поданному на сайте МИДа.

Граждане Украины будут допускаться на посадку на рейсы в Израиль только после предъявлении разрешения, полученного от израильского МИДа.

Управление регистрации населения обещает, что на обработку заявок будет уходить не больше суток.

В категорию родственников, которых можно пригласить, входят не только "ближайшие родственники" – то есть, не только родители, дети и родные братья и сестры. В эту категорию также входят супруги израильтян, не завершившие или даже не начавшие процесс получения статуса в Израиле, и их несовершеннолетние дети.

В эту категорию не входят иностранные граждане, которые в прошлом нарушали израильское визовое законодательство, а также родственники проживающих в Израиле иностранных рабочих и родственники проживающих в Израиле людей, имеющих только вид на жительство, а не гражданство.

По поводу граждан Украины, дети которых имеют израильское гражданство, но сами они не являются гражданами Израиля и по различным причинам имеют запрет на въезд в Израиль, решение пока не принято.

Если в ходе подачи прошений возникли трудности, можно обратиться в МИД Израиля по телефонам 02-5303911/119 или в ночное время по телефону 02-5303155.

Правила въезда в Израиль для граждан России, не имеющих право на репатриацию, в том числе для тех, у кого есть родственники-израильтяне, не изменились. Это означает, что все процедуры по объединению семей, ввозу в Израиль пожилых родителей, регистрации супругов-иностранцев израильтян и т.д. остаются прежними и въезд в Израиль россиян возможен только в качестве туристов.