Медобслуживание для беженцев из Украины в Израиле. Уточнения
Министерство социального обеспечения представило схему оказания помощи гражданам Украины, которые приехали в Израиль в статусе туристов, но фактически являются беженцами. Речь идет о гражданах Украины, приехавших в Израиль после 24 февраля и не имеющих право на репатриацию.
Беженцы из Украины старше 60 лет или с инвалидностью получат бесплатную медицинскую страховку от государства, которое приобретает страховку через частную страховую компанию, работающую с больничной кассой "Леумит".
Все остальные беженцы смогут обращаться за получением неотложной медицинской помощи в клиники "Терем". Медицинские услуги в "Терем" будут оказываться гражданам Украины бесплатно.
Министерство социального обеспечения открыло ранее анонсированную "горячую линию" для граждан Украины, приехавших в Израиль из-за войны. Телефон горячей линии *5130. Обращаться по этому телефону можно по вопросам здравоохранения, жилья, образования, социальной помощи и т.д.
Горячая линия будет работать с воскресенья по четверг с 08:00 до 18:00, в пятницу – с 08:00 до 15:00.
Согласно заявлению минсоцобеспечения, беженцы из Украины смогут получить помощь различного рода, в том числе государство хочет быть готово к тому, что, несмотря на взятые гражданами Израиля обязательства в отношении приглашенных, эти обязательства по тем или иным причинам могут быть невыполнимы. В таком случае этим людям нужно будет предоставить жилье. Министерство уже договорилось с рядом гостиниц, где это может быть осуществлено.
Отдельно будет оказываться помощь пожилым людям и детям. В частности, пожилые люди, которым нужен уход, смогут получить временные места в домах престарелых, а дети будут определены в ясли и детские сады. Также будет обращаться особое внимание на подростков в группах риска и людей с инвалидностями.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ
13 марта министр внутренних дел Израиля Айелет Шакед на специальной пресс-конференции, прошедшей в международном аэропорту имени Бен-Гуриона, обнародовала новые правила приема Израилем беженцев из Украины. Эти правила пока будут действовать две недели, до 27 марта.
Чтобы пригласить в Израиль родственников из Украины, следует заполнить два бланка.
Один бланк на сайте израильского МИДа должен заполнить гражданин Украины, который хочет въехать в Израиль.
Второй бланк (на сайте Управления регистрации населения) должен заполнить гражданин Израиля, желающий пригласить родственников, которые являются гражданами Украины. Этот бланк должен быть прикреплен к прошению, поданному на сайте МИДа.
Граждане Украины будут допускаться на посадку на рейсы в Израиль только после предъявлении разрешения, полученного от израильского МИДа.
Управление регистрации населения обещает, что на обработку заявок будет уходить не больше суток.
В категорию родственников, которых можно пригласить, входят не только "ближайшие родственники" – то есть, не только родители, дети и родные братья и сестры. В эту категорию также входят супруги израильтян, не завершившие или даже не начавшие процесс получения статуса в Израиле, и их несовершеннолетние дети.
В эту категорию не входят иностранные граждане, которые в прошлом нарушали израильское визовое законодательство, а также родственники проживающих в Израиле иностранных рабочих и родственники проживающих в Израиле людей, имеющих только вид на жительство, а не гражданство.
По поводу граждан Украины, дети которых имеют израильское гражданство, но сами они не являются гражданами Израиля и по различным причинам имеют запрет на въезд в Израиль, решение пока не принято.
По состоянию на 17 марта квота на беженцев, не имеющих в Израиле родственников, формально еще не заполнена, и остается возможность оформлять приглашение для посторонних.
Если в ходе подачи прошений возникли трудности, можно обратиться в МИД Израиля по телефонам 02-5303911/119 или в ночное время по телефону 02-5303155.
Правила въезда в Израиль для граждан России, не имеющих право на репатриацию, в том числе для тех, у кого есть родственники-израильтяне, не изменились. Это означает, что все процедуры по объединению семей, ввозу в Израиль пожилых родителей, регистрации супругов-иностранцев израильтян и т.д. остаются прежними и въезд в Израиль россиян возможен только в качестве туристов.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день