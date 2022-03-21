Элькин против Шакед: "Обвинения Украины в сотрудничестве с нацистами неправомерно и возмутительно". Комментарии

Выступая 21 марта на организованной порталом Ynet конференции "Люди государства", министр внутренних дел Айелет Шакед среди прочего прокомментировала обращение Владимира Зеленского к израильскому парламенту: "Нельзя извращать историю. Он (президент Зеленский) говорил о праведниках народов мира, о тысячах украинцев, которые спасали евреев, и действительно были такие. Но Украина в целом сотрудничала с нацистами в уничтожении еврейского народа, и это нельзя забывать".

Комментируя это выступление в беседе с NEWSru.co.il министр строительства Зеэв Элькин сказал: "Слова о том, что Украина сотрудничала с немцами возмутительны и свидетельствуют о полной исторической неграмотности. Во-первых, такой страны как Украина в то время не было. Жители Украины были советскими гражданами и в качестве таковых воевали на всех фронтах войны. Очень многие из них погибли. Многие были в партизанских отрядах и воевали с нацистами, многие мирные украинские жители погибли. Было определенное количество украинцев, в основном националистические лидеры, которые видели в советской власти и в Советском Союзе врага и сотрудничали с нацистами. Они были абсолютным меньшинством в Украине тогда. То, что сегодня в Украине некоторые из этих людей объявлены героями, возмутительно. Это надо осуждать, что Израиль традиционно и делает. При этом говорить, что Украина как таковая или украинский народ как таковой сотрудничали с нацистами, это показывать полное незнакомство с историей. Украинцы были разные. Были те, которые уничтожали евреев, были те, которые их спасали, а для абсолютного большинства - еврейского вопроса не существовало. Они просто сражались в рядах Советской армии. Многим из них мы обязаны победой".

Комментируя выступление президента Украины перед депутатами Кнессета, Зеэв Элькин сказал: "Сравнение Холокоста с тем, что происходит сегодня в Украине, совершенно неуместно. Президент Зеленский совершил большую ошибку, прибегнув к этой аналогии. Холокост остается уникальным событием в мировой истории и любая попытка привлечь его для описания других, самых печальных событий, совершенно неуместна. Есть много способов донести, дать почувствовать ту боль, которую сегодня испытывает украинское руководство, украинский народ, не прибегая к образам Холокоста".

По словам министра строительства, критика по поводу выступления президента Зеленского легитимна. "Такая критика имеет право на существование, у украинского президента есть критика в наш адрес, он тоже имеет на нее право. Он президент Украины, и его задача - как можно сильнее давить на другие страны, чтобы получить больше помощи, чем его страна получает сегодня. Эту разъяснительную кампанию он ведет в разных странах и ведет, надо сказать, достаточно успешно. Мы не во всем согласны с президентом Зеленским, но нельзя извращать истину. Заявление о том, что Украина в целом или украинский народ в целом сотрудничали с нацистами, совершенно не соответствует исторической правде".

"Айелет Шакед - талантливый политик, мы сотрудничаем во многих вопросах, однако в данном случае она сделала совершенно неправомерное заявление, основанное на незнании истории. За это заявление ей стоит извиниться. Все это ничуть не оправдывает героизацию тех украинцев, которые были пособниками нацистов. Эта героизация иногда имеет место в сегодняшней Украине, и это надо осуждать", - резюмировал Зеэв Элькин.

В окружении министра внутренних дел заявили, что целью ее выступления на конференции было избежать извращения истории. "Были несколько тысяч праведников народов мира, но гораздо больше украинцев уничтожало евреев", - заявили приближенные главы МВД. "Выступление Зеленского вызвало содрогание. Он говорит о том, что Израиль должен относиться к украинцам, как украинцы к евреям 80 лет назад. Всем известно, что украинцы были худшими из худших", - заявляют в окружении Шакед.

Приближенные главы МВД заявили, что Шакед отнюдь не игнорирует ситуацию, в которой находится сегодня президент Украины, однако нельзя игнорировать и попытки извратить историю. "Зеленский заслуживает уважения и поддержки, все без исключения желают скорейшего завершения этой войны. Но это не означает, что можно переписывать историю. Да, были несколько тысяч праведников, спасавших евреев, но гораздо больше украинцев их резали", - заявляют в окружении Шакед.

Приближенные министра добавили, что критика в ее адрес имеет политическую подоплеку. "Министр Йоаз Хендель сказал то же самое, и никто не обратил на это внимание. Высказывания Элькина выглядят как манипуляция с целью приобретения политического капитала", - говорят приближенные Айелет Шакед.