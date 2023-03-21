В результате взрыва на ливано-израильской границе ранены двое военнослужащих

Разрешена к публикации информация о том, что в результате взрыва на ливано-израильской границе во время инженерных работ были ранены двое военнослужащих.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что состояние одного из военнослужащих тяжелое, второй солдат получил легкие ранения. Раненые доставлены в больницу.

ЦАХАЛ уведомил семьи военнослужащих о случившемся.

adv_11 m_ar_1

Радиостанция "Кан Бет" передала, что речь идет о взрыве старой мины, а не о теракте.

adv_12 incontent_1

Ранее ливанский телеканал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", сообщил, что днем 21 марта в районе Ита аш-Шааб, на ливано-израильской границе, во время инженерных работ, проводимых ЦАХАЛом, взорвалась мина. Причинен ущерб инженерной технике. Представитель "Хизбаллы" заявил, что боевики этой группировки данный участок границы не минировали, а следовательно взорвалась израильская мина.

Из армии передали, что проводится внутреннее расследование обстоятельств инцидента.