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    В Израиле

    В результате взрыва на ливано-израильской границе ранены двое военнослужащих

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    В результате взрыва на ливано-израильской границе ранены двое военнослужащих
    Flash90

    Разрешена к публикации информация о том, что в результате взрыва на ливано-израильской границе во время инженерных работ были ранены двое военнослужащих.

    Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что состояние одного из военнослужащих тяжелое, второй солдат получил легкие ранения. Раненые доставлены в больницу.

    ЦАХАЛ уведомил семьи военнослужащих о случившемся.

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    Радиостанция "Кан Бет" передала, что речь идет о взрыве старой мины, а не о теракте.

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    Ранее ливанский телеканал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", сообщил, что днем 21 марта в районе Ита аш-Шааб, на ливано-израильской границе, во время инженерных работ, проводимых ЦАХАЛом, взорвалась мина. Причинен ущерб инженерной технике. Представитель "Хизбаллы" заявил, что боевики этой группировки данный участок границы не минировали, а следовательно взорвалась израильская мина.

    Из армии передали, что проводится внутреннее расследование обстоятельств инцидента.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 21 Марта 2023
    "Аль-Манар" сообщает о взрыве на ливано-израильской границе
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