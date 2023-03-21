Кнессет утвердил закон об "отмене размежевания" в северной Самарии

В ночь на 21 марта Кнессет утвердил во втором и в третьем чтениях законопроект, отменяющий действие размежевания в Самарии. Из присутствовавших 31 депутат проголосовал за законопроект, 18 проголосовали против него.

Согласно тексту законопроекта, представленного главой комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Юлием Эдельштейном, отменяется запрет на пребывание израильтян на территориях, с которых Израиль отступил летом 2005 года в рамках программы размежевания. Речь идет исключительно о северной Самарии, действие закона не касается сектора Газы.

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Помимо прочего, этот законопроект делает легальным пребывание евреев на территории, где сегодня действует йешива Хомеш. В то же время, речь не идет о восстановлении поселка Хомеш на этом месте, так как земля принадлежит частному арабскому лицу.