На финишной прямой: Кнессет готовит закон о работе комиссии по выбору судей к окончательному утверждению

21 марта комиссия Кнессета по законодательству приступит к рассмотрению измененного законопроекта о составе комиссии по выбору судей. Это предложение накануне было утверждено фракциями коалиции, и авторы реформы намерены утвердить его в ближайшие полторы недели.

В оппозиции отклонили этот смягченный вариант реформы и намерены сделать все возможное, чтобы затянуть процесс обсуждения. Депутаты от оппозиции подадут тысячи поправок к законопроекту и потребуют детального их обсуждения. Главы оппозиции обратились к спикеру Кнессета Амиру Охане, потребовав от него заморозить процесс утверждения. "Созыв комиссии и утверждение в кратчайшие сроки закона, влияющего на устройство государства – это обесценивание Кнессета и обесценивание процедуры законотворчества", – заявляют в оппозиции.

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Не только парламентская оппозиция протестует против процедуры утверждения этой части реформы. Форум преподавательского состава юридических факультетов израильских вузов опубликовал заявление, согласно которому, речь идет по сути о новом законопроекте, а значит необходимо его повторное утверждение.

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Возобновились и уличные акции протеста. Утром 21 марта в Хайфе состоялся митинг протеста. Митингующие собрались у здания, где проходила конференция с участием министров от "Ликуда".

В коалиции тверды в своем намерении утвердить законопроект до завершения сессии Кнессета 2 апреля. Глава комиссии по законодательству Симха Ротман ("Ционут Датит") намерен предоставить оппозиции максимум времени для протестов и поправок, однако не исключается и задействование 98 параграфа устава Кнессета, ограничивающего время обсуждения законопроекта.

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В политической системе уже готовятся к следующему после утверждения закона шагу – подаче апелляции в БАГАЦ. Накануне глава НДИ Авигдор Либерман заявил, выступая на заседании фракции, что тексты апелляций уже готовы и будут поданы сразу после утверждения законов.

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В ответ министр юстиции Ярив Левин ("Ликуд") заявил в интервью 14-му телеканалу, что отмена этого закона станет "красной чертой". "Мы не согласимся и не примем этого", – заявил Левин. Он также отверг утверждение, согласно которому коалиция капитулировала и отказалась от продвижения остальных параграфов реформы. "Все они будут утверждены после Дня Независимости", – сказал Левин.

В коалиции отмечают, что в ближайшие дни возможно внесение некоторых изменений в предложение Ротмана. Главным вопросом остается порядок избрания главы Верховного суда. На данный момент главой Верховного суда является судья, имеющий наибольший стаж в этой инстанции. Предложение Ротмана и коалиции может изменить эту ситуацию, однако в тексте не оговаривается порядок назначения главы Верховного суда. Это важно тем более, что председатель Верховного суда Эстер Хайют через 7 месяцев уйдет на пенсию.

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В оппозиции утверждают, что отмена действующего принципа станет дополнительным проявлением политизации судебной системы.

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Отметим, что одной из функций главы Верховного суда является формирование судейской коллегии при рассмотрении дел. Высказывается опасение по поводу того, что "удобный" для власти глава Верховного суда сформирует "удобную" для Биньямина Нетаниягу судейскую коллегию при рассмотрении апелляции на вердикты по его делам.

Согласно предложению Ротмана, которое будет представлено на утверждение фракций коалиции, комиссия по выбору судей Верховного суда будет состоять из 11 членов, включая трех судей (председателя Верховного суда и двух судей Верховного суда), трех министров (один из которых министр юстиции), трех депутатов Кнессета от коалиции (среди которых должен быть глава парламентской комиссии по законодательству) и двух членов оппозиции. В комиссии не будет представителя коллегии адвокатов. Для избрания первых двух судей будет достаточно обычного большинства голосов в комиссии и лишь последующие назначения буду осуществляться семью голосами из 11. Кроме того, начиная с третьего назначения, для утверждения необходим по меньшей мере голос одного судьи и одного депутата от оппозиции.

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Согласно решению глав коалиционных партий, остальные составляющие реформы будут утверждены сразу после начала летней сессии Кнессета.

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В оставшееся до завершения сессии время коалиция намерена утвердить также "закон Дери-2", закон о порядке объявления премьер-министра неспособным исполнять обязанности, "закон о квасном". Все эти законопроекты утверждены в первом чтении. В политических кругах высказывают сомнение по поводу шанса успеть утвердить все, что намечено, в оставшиеся до окончания сессии Кнессета полторы недели.