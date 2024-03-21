x
21 марта 2024
|
последняя новость: 17:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
21 марта 2024
|
21 марта 2024
|
последняя новость: 17:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Здоровье Община Спорт Культура Традиции Пресса Фото Архив
Израиль

Педофил, напавший на 4-летнюю девочку, попросил освободить его по УДО

время публикации: 21 марта 2024 г., 15:12 | последнее обновление: 21 марта 2024 г., 15:12
Педофил, напавший на 4-летнюю девочку, попросил освободить его по УДО
Moshe Shai/FLASH90

Даниэль Меир Дадон, 25-летний педофил из Нетивота, отбывающий пятилетний тюремный срок за сексуализированное насилие в отношении четырехлетней девочки, подал прошение о сокращении тюремного заключения по отбытии всего десяти месяцев.

Высший суд справедливости, обсудивший в среду, 20 марта просьбу педофила, отклонил ее, сделав заключенному выговор по поводу отказа пройти психологическую реабилитационную терапию, сообщает сайт новостной службы 12 канала.

Дадон был приговорен к пяти годам тюремного заключения с учетом отбытого срока до вынесения приговора, вердикт был вынесен в рамках сделки с правосудием. Даниэль Меир Дадон признался и был признан виновным в сексуализированном насилии над четырехлетней девочкой. Полиция также расследовала жалобы родителей других детей, ставших жертвами педофила, но эти эпизоды не были приобщены к вердикту.

Отбывать тюремное заключение Дадон начал в мае 2023 года в тюрьме "Декель" на юге Израиля, ему осталось сидеть три с половиной года.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 марта 2024

Шахар Гинсберг, преподаватель кружка в Реховоте, подозревается в педофилии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 марта 2024

Предъявлены обвинения Fortnite-педофилу из Тверии, жертвами которого стали десятки детей
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 февраля 2024

Продлен арест иерусалимского священника, подозреваемого в педофилии
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 05 февраля 2024

Вынесен приговор педофилу: восемь лет тюрьмы за изнасилование пятилетней девочки