Педофил, напавший на 4-летнюю девочку, попросил освободить его по УДО

Даниэль Меир Дадон, 25-летний педофил из Нетивота, отбывающий пятилетний тюремный срок за сексуализированное насилие в отношении четырехлетней девочки, подал прошение о сокращении тюремного заключения по отбытии всего десяти месяцев.

Высший суд справедливости, обсудивший в среду, 20 марта просьбу педофила, отклонил ее, сделав заключенному выговор по поводу отказа пройти психологическую реабилитационную терапию, сообщает сайт новостной службы 12 канала.

Дадон был приговорен к пяти годам тюремного заключения с учетом отбытого срока до вынесения приговора, вердикт был вынесен в рамках сделки с правосудием. Даниэль Меир Дадон признался и был признан виновным в сексуализированном насилии над четырехлетней девочкой. Полиция также расследовала жалобы родителей других детей, ставших жертвами педофила, но эти эпизоды не были приобщены к вердикту.

Отбывать тюремное заключение Дадон начал в мае 2023 года в тюрьме "Декель" на юге Израиля, ему осталось сидеть три с половиной года.