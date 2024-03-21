x
21 марта 2024
|
последняя новость: 21:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
21 марта 2024
|
21 марта 2024
|
последняя новость: 21:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Здоровье Община Спорт Культура Традиции Пресса Фото Архив
Израиль

ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в шести населенных пунктах на юге Ливана

время публикации: 21 марта 2024 г., 18:38 | последнее обновление: 21 марта 2024 г., 18:38
ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в шести населенных пунктах на юге Ливана
Ayal Margolin/Flash90

Самолеты ЦАХАЛа нанесли удары по объектам "Хизбаллы" на юге Ливана. Армейская пресс-служба передала, что в деревне Тайр Харфа целью атаки стала группа террористов.

Также ВВС ЦАХАЛа были атакованы объекты террористической инфраструктуры в Ярине, Яруне и в деревне Айта аш-Шаб и здания, используемые "Хизбаллой" в военных целях в деревнях Мейс эль-Джебель и Хула.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 марта 2024

167-й день войны в Израиле. Хронология событий