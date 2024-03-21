ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в шести населенных пунктах на юге Ливана

Самолеты ЦАХАЛа нанесли удары по объектам "Хизбаллы" на юге Ливана. Армейская пресс-служба передала, что в деревне Тайр Харфа целью атаки стала группа террористов.

Также ВВС ЦАХАЛа были атакованы объекты террористической инфраструктуры в Ярине, Яруне и в деревне Айта аш-Шаб и здания, используемые "Хизбаллой" в военных целях в деревнях Мейс эль-Джебель и Хула.