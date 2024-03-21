Пресс-секретарь ЦАХАЛа сообщил об задержании в "Шифе" нескольких главарей террористов

Официальный представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари на брифинге сообщил, что во время операции в больнице "Шифа" задержаны несколько высокопоставленных членов ХАМАСа, занимающих важные посты в организации. Он отметил, что их имена он не может пока назвать

Даниэль Хагари сообщил, что в больнице "Шифа" оказалась "самая высокая концентрация террористов с начала войны". На территории медицинского комплекса были задержаны 550 боевиков. "Многие из них сдались добровольно – и это серьезный удар по "Исламскому джихаду", – отметил Хагари.

В последние сутки бойцы военно-морского спецназа "Шайетет 13" штурмовали "Катарский" корпус, ликвидировав десятки рядовых боевиков и захватив террористов, "занимающих очень высокие позиции в иерархии организации".

Хагари рассказал о боевиках, забаррикадировавшихся в отделении неотложной помощи. Он сказал, что военные эвакуируют врачей и пациентов из опасной зоны. "Мы продолжаем призывать боевиков сдаваться. Те, кто сдадутся, останутся в живых, остальных – мы уничтожим, когда войдем", – сказал он.

Даниэль Хагари подчеркнул, что операция в больнице "Шифа" продлится еще несколько дней.