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Израиль

Источники в Газе: ЦАХАЛ взорвал корпус специальной хирургии в "Шифе"

время публикации: 21 марта 2024 г., 10:09 | последнее обновление: 21 марта 2024 г., 10:18
Источники в Газе: ЦАХАЛ взорвал корпус специальной хирургии в "Шифе"
Соцсети

Источники в Газе сообщают, что израильские военные взорвали корпус специальной хирургии (special surgery building), располагавшийся на территории медицинского комплекса "Шифа" в Газе.

Предварительно из здания были принудительно эвакуированы все пациенты и весь медицинский персонал.

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявляет, что корпусе специальной хирургии в "Шифе" хранился самый большой запас медикаментов в секторе Газы.

Отметим, что в течение последних дней этот корпус использовался боевиками террористических группировок для атак с применением огнестрельного оружия и противотанковых ракет. Согласно армейским источникам, в нем хранились оружие и боеприпасы.

ЦАХАЛ пока официально не комментирует сообщения о подрыве корпуса специальной хирургии в "Шифе".

Как сообщалось ранее, в операции на территории больницы "Шифа" и около нее задействованы силы 401-й бригады и морского спецназа "Шайетет-13". С начала операции в этом районе ликвидированы около 140 террористов (около 50 за последние сутки).

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