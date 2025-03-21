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Израиль

В Араде найдена пожилая женщина без сознания. МАДА: есть признаки переохлаждения

Мада
Негев
время публикации: 21 марта 2025 г., 11:00 | последнее обновление: 21 марта 2025 г., 11:04
В Араде найдена пожилая женщина без сознания. МАДА: есть признаки переохлаждения
Flash90/Miriam Alster

Утром 21 марта в Араде в одном из домов нашли 73-летнюю женщину в бессознательном состоянии. По мнению службы "Маген Давид Адом", у женщины есть признаки переохлаждения.

Пострадавшая доставлена в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве. Она в тяжелом состоянии.

В последние дни, особенно в ночное время, температура значительно ниже среднесезонной.

Израиль
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