В Араде найдена пожилая женщина без сознания. МАДА: есть признаки переохлаждения
время публикации: 21 марта 2025 г., 11:00 | последнее обновление: 21 марта 2025 г., 11:04
Утром 21 марта в Араде в одном из домов нашли 73-летнюю женщину в бессознательном состоянии. По мнению службы "Маген Давид Адом", у женщины есть признаки переохлаждения.
Пострадавшая доставлена в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве. Она в тяжелом состоянии.
В последние дни, особенно в ночное время, температура значительно ниже среднесезонной.