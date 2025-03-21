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Израиль

ЦАХАЛ: глава ШАБАКа Ронен Бар участвует в оценке ситуации на юге Израиля

Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ
ШАБАК
время публикации: 21 марта 2025 г., 11:49 | последнее обновление: 21 марта 2025 г., 11:53
ЦАХАЛ: глава ШАБАКа Ронен Бар участвует в оценке ситуации на юге Израиля
Пресс-служба ЦАХАЛа

В пятницу, 21 марта, состоялась встреча начальника генштаба ЦАХАЛа Эяля Замира и главы общей службы безопасности (ШАБАК) Ронена Бара с членами форума генштаба для оценки ситуации в сфере безопасности в зоне ответственности командования Южным округом.

Отметим, что накануне Ронен Бар воздержался от присутствия на заседании правительства, где решался вопрос о его отставке с поста главы ШАБАКа.

В ночь на 21 марта правительство единогласно утвердило предложение премьер-министра Биньямина Нетаниягу о прекращении полномочий главы ШАБАКа Ронена Бара. "Ронен Бар покинет свой пост 10 апреля 2025 года или после назначения нового руководителя общей службы безопасности – в зависимости от того, что наступит раньше", – сказано в сообщении офиса премьер-министра.

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