Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 21 марта, температура будет ниже, чем вчера, и ниже среднесезонной. Облачно. Временами дожди, возможно с грозами, от севера до северного Негева. Есть риск затоплений в низинах. Слабый снегопад на Хермоне и других вершинах Голанских высот.

В Иерусалиме – 5-9 градусов, в Тель-Авиве – 12-16, в Хайфе – 9-13, в Эйлате – 12-21, в Беэр-Шеве – 8-12, в Мицпе-Рамоне – 6-13, на побережье Мертвого моря – 12-19, в Ашкелоне и Ашдоде – 13-16, в Ариэле – 7-12, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 12-17, на Голанских высотах – 5-12.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 120-260 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-западный (до 15 км/ч).

В субботу будет холодно, временами дожди. В воскресенье-понедельник – повышение температуры до среднесезонной, малооблачно. Во вторник-четверг – повышение температуры до уровня значительно выше среднесезонного.