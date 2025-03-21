Возвращение Бен-Гвира, увольнение Бара, раскол в оппозиции. Итоги политической недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

События, сформировавшие новостную картину недели, связаны между собой очень отдаленно. Возобновление военных действий в секторе Газы, решение премьер-министра Биньямина Нетаниягу уволить главу ШАБАКа Ронена Бара, возвращение в правительство Итамара Бен-Гвира и его коллег, новый виток дела "Катаргейт", утверждение закона о хозяйственном регулировании – каждое из этих событий имеет самостоятельный вес, однако все они напрямую влияют на политическую систему.

В конце этой недели коалиция выглядит стабильней, чем когда бы то ни было, а оппозиции очевидно не удается сформировать единый фронт борьбы. Однако ситуация может измениться очень быстро, и зависит это далеко не всегда от политиков.

Итамар Бен-Гвир: поспешное возвращение

Глава партии "Оцма Иегудит" Итамар Бен-Гвир принял решение вернуться в правительство еще до того, как ВВС ЦАХАЛа возобновили удары по целям в секторе Газы. В коридорах Кнессета открыто говорили о том, что Бен-Гвир ждет удобного случая для того, чтобы проделать обратный путь – из оппозиции в правительство – за не очень высокую плату. Процесс стал очевиден, когда 17 марта, за несколько часов до возобновления военных действий, "Оцма Иегудит" сообщила, что готова поддержать закон о хозяйственном регулировании. То есть уже тогда принципиально стороны договорились, открытым оставался вопрос цены.

Бен-Гвир требовал возобновления активных боевых действий в Газе, и при первом намеке на них, сообщил о возвращении в правительство. Логика этого шага объяснима, с точки зрения интересов премьер-министра Биньямина Нетаниягу, гарантировавшего таким способом утверждение государственного бюджета. Этот шаг тем более логичен с точки зрения Нетаниягу, на фоне сообщения журналиста Мати Тухфельда, согласно которому Нафтали Беннет вел интенсивные и весьма успешные переговоры с по меньшей мере одним депутатом от "Ликуда" о голосовании против бюджета в обмен на бронирование места в предвыборном списке перед следующими выборами. Вернув Бен-Гвира в правительство, Нетаниягу нейтрализовал эту угрозу, еще раз удостоверившись, что никакая неожиданность не помешает ему утвердить бюджет.

Выигрыш Бен-Гвира менее очевиден. Он хотел быть министром, еще более он хотел продемонстрировать своим избирателям твердость принципиальной позиции, однако осталось неясным, не рано ли он поспешил обратно. Если завтра или через неделю премьер-министр решит объявить о прекращении огня и новой сделке с ХАМАСом, "Оцма Иегудит" окажется перед непростым выбором: выходить из коалиции вновь или оставаться вопреки обещаниям. Путь к выходу из этой дилеммы обозначил накануне депутат Кнессета Ицхак Кройзер, сказав, что партия готова на сделку, в рамках которой все заложники будут освобождены разом. Такой вариант развития событий больше не грозит Нетаниягу развалом коалиции.

В политических кругах убеждены, что Бен-Гвир не станет торопиться вторично в оппозицию. "Хорошо быть министром", – сказал когда-то Арик Шарон. Бен-Гвир прочувствовал это, тем более, что Нетаниягу вернул его на пост министра национальной безопасности вопреки возражениям юридического советника правительства Гали Баарав-Миары. На этом посту Бен-Гвир продолжит делать громкие заявления и, возможно, найдет повод, чтобы покинуть коалицию перед самыми выборами и пойти на них верным своим принципам правым оппозиционером. Выглядеть в политике гораздо прибыльнее, чем делать.

Дополнительные бонусы Бен-Гвир получает в виде решения премьер-министра уволить главу ШАБАКа Ронена Бара и юридического советника правительства Гали Баарав-Миару. Бар отправлен в отставку. Баарав-Миара пока на посту.

Увольнение Ронена Бара: причины и последствия

7 октября 2023 года, когда выяснились масштабы катастрофы, постигшей Израиль, стало ясно, что карьера Ронена Бара, главы общей службы безопасности (ШАБАК) завершена. С этого момента вопрос увольнения или ухода в отставку Бара был только вопросом времени.

Но дело не только в войне. Бар вступил в должность в октябре 2021 года, в период правительства Беннета-Лапида, что само по себе было не очень хорошей базой для совместной работы с Нетаниягу. Бар, как и многие другие главы силовых структур, были среди очевидных противников юридической реформы и обращался к министру юстиции Яриву Левину с просьбой остановить процесс, мотивируя это "опасным ростом насилия в обществе". Атмосфера недоверия сохранилась и после начала войны. Очень быстро завязалась непримиримая борьба между политиками и силовиками по вопросу о том, на ком лежит основная ответственность за провал 7 октября. В то время как отчеты военных, возможно частичные и не всегда дающие полную картину, фокусировались на действиях армии, отчет ШАБАКа направил обвинительный палец в адрес и политического руководства. Этого для Нетаниягу было более чем достаточно. Если добавить к этому позицию главы ШАБАКа по вопросу о сделке с ХАМАСом, требование Бара о создании государственной следственной комиссии (против чего премьер-министр категорически возражает), становится понятно, что пакет "улик" полн. И он был переполнен делом о "Катаргейте".

Строго говоря, в обязанности ШАБАКа не входит расследование уголовных дел. Однако, когда речь заходит о расследовании дела, уходящего корнями в отношения с другими странами, да еще с участием советников премьер-министра, ШАБАКу есть чем "помочь" следствию. Для Нетаниягу участие ШАБАКа, как и все это дело, стало еще одним доказательством стремления бюрократического аппарата свергнуть его с "трона".

Глава ШАБАКа приложил немало усилий к созданию той самой атмосферы недоверия, между ним и премьер-министром. Отказ Ронена Бара уйти в отставку, несмотря на более чем прозрачные намеки со стороны правительства, его заявления о том, когда именно он уйдет в отставку и при каких условиях, все это было движением в сторону неизбежной конфронтации с премьер-министром. И даже попытка Бара отмежеваться от угроз экс-главы ШАБАКа Надава Аргамана в адрес премьера, запоздала. Нетаниягу принял решение, и увольнительное письмо было вручено.

В этот момент глава ШАБАКа допустил ошибку. Вместо того, чтобы согласиться с увольнением, как подобает чиновнику, уволенному прямым начальником, в соответствии с полномочиями, Бар повторил заявление о намерении остаться в должности до завершения "деликатных расследований" (читай "Катаргейт"). Такие заявления возмутили многих из тех, кто поддерживал главу ШАБАКа. А для сторонников правительства такие заявления стали классической иллюстрацией фразы "даже если вы параноик – это не означает, что за вами не гонятся". Возможно недоверие премьера к главе ШАБАКа не до конца обосновано, однако Ронен Бар сделал немало для того, чтобы такое недоверие оправдать.

После утверждения правительством решения об увольнении Бара, этот вопрос очевидно перейдет на рассмотрение БАГАЦа, так как совершенно очевидно, что будет подана апелляция. По мнению профессора Юваля Эльбашана, шанс того, что БАГАЦ вмешается в решение правительства в данном случае невысок. "Весь вопрос в том, к какому выводу придут судьи о связи между расследованием "Катаргейт" и увольнением. Если они решат, что увольнение стало результатом расследования, то могут заблокировать решение правительства". И все же очень трудно представить, как смогут продолжать работать Бар и Нетаниягу в том случае, если суд заморозит решение об увольнении главы ШАБАКа.

На пути перед увольнением могут быть еще несколько процедурных вопросов. Но многим не дает покоя вопрос, не имеющий отношения к юридическим процедурам: чем заняты премьер-министр и глава ШАБАКа в разгар самой тяжелой в истории Израиля войны.

Бюджет и закон о призыве: победа Смотрича

На этой неделе окончательно стало ясно, что министр финансов Бецалель Смотрич победил министра строительства Ицхака Гольдкнопфа. Нет, речь не идет о профессиональной дискуссии по решению экономических проблем. Между этими двумя министрами длительное время шла хоть и не фронтальная, но очень острая борьба по вопросу о том, что утверждать раньше – государственный бюджет или закон о призыве. В последние дни этот вопрос решился окончательно.

Ультраортодоксальные партии смирились с тем, что закона о призыве до утверждения бюджета, а возможно и какое-то время после него, не будет. За кулисами идут интенсивные переговоры о возможности компенсации ущерба, причиненного урезанием бюджетов и одновременно о новом дедалйне принятия закона об освобождении учащихся йешив от службы.

Не исключено, что депутаты, представляющие "Агудат Исраэль", проголосуют против бюджета, что не приведет, разумеется, к провалу голосования, однако из коалиции они не выйдут. Биньямин Нетаниягу завершает каденцию Кнессета с коалицией в полном составе – 68 депутатов, когда ни у одной партии нет реального желания идти на выборы.

Если бюджет действительно будет утвержден, коалиции предстоит лишь один экзамен до ухода на каникулы: голосование по закону об изменении состава комиссии по назначению судей. На этой неделе законопроект был утвержден ко второму и третьему чтениям. Кроме бурных протестов оппозиции, не ожидается каких-либо препятствий на пути окончательного утверждения этого закона.

Оппозиция: протесты и конфликты

На этой неделе вновь состоялось заседание глав партий оппозиции. На сей раз оно проходило в особо сокращенном составе: не было Авигдора Либермана, как обычно не был приглашен Мансур Аббас. Встреча проходила уже после того, как стало известно о намерении премьер-министра уволить главу ШАБАКа. Присутствовавшие так и не смогли договориться о согласованных действиях протеста. Глава "Демократим" Яир Голан выступал за поддержку отказа от добровольного участия в резервистских сборах, подобно тому, что было в дни протеста против юридической реформы. Глава "Махане Мамлахти" Бени Ганц категорически возражал против этого шага.

Разногласия между Ганцем и Голаном продолжились и в дни бурных демонстраций, прошедших на этой неделе. Ганц заявил, что в среде митингующих есть "кучка экстремистов, которые ненавидят Нетаниягу сильнее, чем любят государство Израиль". Голан в ответ сказал, что речь идет о "наиболее искренних израильских патриотах". Разногласия в оппозиции сохраняются – повод для оптимизма Нетаниягу.