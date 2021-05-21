Ганц: "Новый раунд противостояния с ХАМАСом может быть или очень нескоро, или совсем скоро"

Министр обороны Бени Ганц заявил в интервью программе "Ульпан Шиши" на телеканале "Кешет-12", что считает антитеррористическую операцию "Страж стен", завершившуюся в ночь на 21 мая, очень успешной. Слова главы минобороны приводит сайт N12/"Мако".

По его словам, Израиль достиг всех военных целей, которые ставил перед собой: причинил серьезный ущерб ХАМАСу, его боевикам, его инфраструктуре и всему, что связано с его наступательными возможностями. Министр обороны напомнил, что лидеры ХАМАСа трубят о своей победе, однако это не имеет ничего общего с реальной картиной.

На вопрос о следующем витке палестино-израильского противостояния, Ганц ответил: "Это может быть очень очень нескоро или совсем скоро. Это зависит от того, как поведет себя ХАМАС. Мы не готовы вернуться к ситуации, которая была до начала операции "Страж стен".

Напомним, ранее, на пресс-конференции по итогам операции "Страж стен", Бени Ганц сказал, что армия проделала "хорошую работу": были поражены все намеченные цели, ХАМАС "отброшен на годы назад", уничтожены более 200 боевиков. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что армия готова в любой момент продолжить антитеррористическую операцию, чтобы добиться "тишины" для израильских граждан. Он заявил, обращаясь к ХАМАСу, что "цена за нарушение тишины будет очень высокой".