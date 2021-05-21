Возобновились беспорядки в Восточном Иерусалиме. На Храмовой горе развернуты крупные силы полиции

В пятницу, 21 мая, крупные силы полиции и МАГАВ были развернуты в районе Храмовой горы, где начались беспорядки с участием сотен мусульман.

Около 14:00 на площади между мечетями Аль-Акса и Куббат ас-Сахра большая группа мусульман попыталась провести "марш победы" в поддержку террористической организации ХАМАС. Попытка была пресечена, однако беспорядки не прекратились.

Участники беспорядков бросали в сотрудников полиции камни и бутылки с зажигательной смесью, выкрикивали оскорбления в их адрес и нападали на них. Начальник полиции Иерусалимского округа полковник Дорон Турджеман отдал распоряжение полицейским разогнать толпу, не входя в мечети.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщил, что полицией перекрыты все улицы, ведущие к Храмовой горе.

Всем мусульманам, не участвующим в беспорядках, дали возможность покинуть территорию, где происходили столкновения. Территория Храмовой горы патрулируется полицией для поддержания порядка.

К 17:30 полиция задержала 16 подозреваемых в нарушении общественного порядка: 12 – на Храмовой горе, шестеро – в разных районах Восточного Иерусалима.

У задержанных были изъяты цепи, биты, а также палестинские флаги. После короткой погони был задержан водитель автомобиля, не пожелавший остановиться по требованию полиции и попытавшийся скрыться.

Во второй половине дня возобновились акции протеста в иерусалимском районе Шейх Джарах. В массовой демонстрации участвуют около 200 человек, евреев и арабов.

В квартале Джабель-Мукабер сотни местных жителей вышли на демонстрацию под флагами ХАМАСа. Демонстрация быстро переросла в беспорядки, в ходе которых в сотрудников полиции полетели камни и петарды. Полиция применила средства для разгона толпы.

Беспорядки были зафиксированы возле КПП "Каландия", гробницы Рахили и поселения Ар-Адар.