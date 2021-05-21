Политика и коалиция на фоне ракет и погромов. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

10 мая 2021 года войдет в историю не только, как день, предшествующий началу операции "Страж стен". В этот день был похоронен один из самых неожиданных и многообещающих проектов израильской политики: отстранение от власти Биньямина Нетаниягу руками правого лагеря.

Этот проект готовился на протяжении всей предвыборной кампании в Кнессет 24-го созыва, и в его центре находились два человека: глава партии "Ямина" Нафтали Беннет и глава партии "Тиква Хадаша" Гидеон Саар. Оба они до предела заряжены раздражением по отношению к Биньямину Нетаниягу, оба они, как ранее Моше Яалон, Авигдор Либерман, Бени Бегин и другие, пришли к искреннему убеждению, оправданному или нет сейчас неважно, что продолжение власти Нетаниягу вредно для государства Израиль. Оба они, в первую очередь Саар, вышли из зоны комфорта, став объектом нападок со стороны "Ликуда". Этот проект был близок к успеху. Несмотря на все противоречия и подводные камни, в Израиле могла возникнуть коалиция "Еш Атид", "Ямина", "Кахоль Лаван", НДИ, "Авода", МЕРЕЦ. Дополнять ее должны были депутаты от РААМ, готовые поддержать эту коалицию извне.

Трудный путь был пройден, и казалось, что этот процесс уже необратим. Но произошла катастрофа на горе Мерон, переговоры замедлились, а давление на Нафтали Беннета и (в первую очередь) на Айелет Шакед, усилилось. И тем не менее, Беннет устоял. 10 мая он и Лапид должны были приехать в президентскую канцелярию и произнести заветные слова: "Нам удалось сформировать коалицию". Но уже с утра стало ясно, что этот день мало подходит для политических торжеств, а в шесть часов вечера ХАМАС обстрелял Иерусалим...

В окружении Беннета говорят о том, что в первые дни операции "Страж стен", проходившей под грохот и шум погромов, чинимых арабами в Лоде, Акко, Хайфе, Яффо, глава "Ямины" все еще верил в возможность создания "правительства перемен". Однако чем "громогласнее" было молчание арабских депутатов и общественных деятелей (кроме Мансура Аббаса), не желавших обуздать или хотя бы осудить погромщиков, чем острее был запах гари от подожженных синагог в Лоде, тем яснее становилось, что кредит общественной легитимации для создания правительства, опирающегося на МЕРЕЦ и РААМ, исчерпан.

И дело не только в избирателях. 12 мая состоялась демонстрация возле дома депутата Кнессета Нира Орбаха ("Ямина"). В демонстрации принимал участие 88-летний раввин Хаим Друкман. Знакомые с настроениями в "Ямине" люди говорят, что эта демонстрация стала решающей. Орбах, который и до этого был не в восторге от правительства с левыми, дал понять Беннету, что он не намерен поддерживать коалицию. Давление на Шакед, а ее – на Беннета усиливалось, и 13 мая Беннет поставил точку. "Возможность создания коалиции перемен сошла с повестки дня", – заявил он.

Похоронив правительство блока противников Нетаниягу, Нафтали Беннет из "без пяти минут премьер-министра" стал самым нерелевантным политиком Израиля. Ему совершенно не нужны выборы, на которых он может исчезнуть с политической карты. У него нет рычагов давления на Нетаниягу, он вынужден или согласиться на то, что Нетаниягу предложит ему в правительстве, или поддержать идею прямых выборов. В блоке противников Нетаниягу его готовы принять, но уже не как кандидата в премьер-министры, а как обычного партнера. Готовность Лапида с 17 мандатами уступить первенство лидеру партии с шестью мандатами, заметно ослабла. Как герой известной притчи, Беннет и тухлой рыбы отведал, и удары палками получил, и из города вот-вот будет изгнан. Талантливый предприниматель оказался весьма посредственным политиком в том, что касается тайминга и использования открывающихся возможностей.

Нетаниягу, который, по словам его приближенных занят в настоящий момент только вопросами безопасности, прекрасно отдает себе отчет в тех возможностях, которые открывает перед ним поспешное заявление Нафтали Беннета. Он тут же взял назад предложения, сделанные Беннету в то время, когда надо было остановить его переход "в стан врага". Сейчас Беннет более или менее приручил сам себя, и щедрость не обязательна.

В центре всеобщего внимания теперь оказался глава партии "Тиква Хадаша" Гидеон Саар. В обоих блоках понимают, что, в первую очередь, от его согласия зависит, какая коалиция будет создана и будет ли создана. С одной стороны, Гидеон Саар является интегральной частью блока противников Нетаниягу. Он так много и так часто говорил о том, что никогда и ни при каких обстоятельствах не присоединится к правительству во главе с Нетаниягу, что сейчас потребуется особое жонглерское мастерство для того, чтобы оправдать союз с "Ликудом". И тем не менее, такие переговоры, вернее проверки продолжаются. Посредником на этих переговорах является никто иной как Бецалель Смотрич, глава блока "Ционут Датит". Именно его Саар отверг сразу после выборов в качестве министра в правительстве, и именно Смотрич пытается сейчас примирить Нетаниягу и Саара, усадив их в одну коалицию. Успехи этого проекта пока неясны – Саар не комментирует происходящее, а его выпады в адрес премьер-министра по поводу завершения операции "Страж стен" также не свидетельствует о желании начать новую страницу в отношениях с Нетаниягу.

"Охотятся" за Сааром и в блоке противников Нетаниягу. Там не расстались окончательно с мечтой создать коалицию. Шансы крайне невысоки. Саар далек от того, чтобы быть политическим самоубийцей, оставшись единственной правой партией в коалиции с антисионистами и левыми. Если Беннет совершит очередной зигзаг и вернется в коалицию противников Нетаниягу, откроются новые возможности.

По иронии судьбы, срок действия мандата Яира Лапида истекает именно в тот день, когда депутаты Кнессета выберут 11-го президента государства. После долгих перипетий остались лишь два кандидата, получившие подписи десяти и более депутатов: бывший глава партии "Авода" Ицхак Герцог и общественная деятельница Мирьям Перец. Учитывая тот факт, что президента избирают депутаты, многое будет зависеть от политической сноровки кандидатов, и тут трудно соревноваться с Ицхаком Герцогом. Однако голосование будет тайным и в этих условиях могут случиться любые неожиданности. Еще до того, как были поданы кандидатуры, фракция "Ликуд" объявила, что предоставит своим депутатам свободу голосования и не будет продвигать какого-либо кандидата. Издание "Глобс" сообщает, что это решение правящей партии было принято после того, как премьер-министр и глава партии "Ликуд" Биньямин Нетаниягу получил заключение, согласно которому, он не сможет в дальнейшем просить об амнистии у президента, если президент был избран при активной поддержке его партии. В вопросе выбора президента, как и во многих других, все начинается и заканчивается судом над премьер-министром.

И последнее. В отличие от очередного витка противостояния с ХАМАСом в секторе Газы, где в конечном счете не было ничего нового, волна погромов, прокатившаяся по населенным пунктам со смешанным населением, повергла страну в шок. Пройдет еще немало времени прежде, чем можно будет оценить реальный масштаб ущерба, нанесенного процессу интеграции – в том числе, политической интеграции – израильских арабов в общество. Очевидно однако, что невозможно лечить болезнь, не назвав ее вслух. Это были не конфликты, не столкновения и не "террористы с обеих сторон", как, в приступе политкорректности, объявил генеральный инспектор полиции. В минувшие дни стало очевидно всем, имеющим способность видеть: среди израильских арабов есть немало тех, кто не смирился с присутствием здесь евреев. На это неприятие может накладываться любой повод, позволяющий выплеснуть ненависть. Были погромы в 1929-м, были погромы в 2021-м. О деятельности, вернее бездеятельности полиции говорить можно и нужно долго, но еще до этого важно избавиться от лживой и вводящей в заблуждение иллюзии, где якобы есть две стороны, между которыми произошло столкновение. Нет двух сторон, есть одна сторона, напавшая на другую. После того, как мы избавимся от неуместной политкорректности, назовем вещи своими именами, проговорим, осознаем, впитаем, появится шанс на излечение. И где-то там, в конце длительного и болезненного процесса, возможно появится политическая коалиция с представителями арабского населения, осознавшего невозможность взорвать государство изнутри.