Вступил в силу режим прекращения огня

Вечером 21 мая военно-политический кабинет Израиля единогласно утвердил предложение Египта о прекращении огня и завершении операции "Страж стен" без каких-либо предварительных условий.

Израиль и ХАМАС обязались прекратить всякие боевые действия в 2 часа ночи 21 мая. При этом обе стороны предупредили, что они готовы к любому развитию дальнейших событий. Израильское руководство заявило, что в случае продолжения ракетных обстрелов операция "Страж стен" будет возобновлена.

Журналист и основатель сайта 0404.co.il Боаз Голан со ссылкой на свои источники передал, что на заседании военно-политического кабинета представители израильских служб безопасности сообщили, что, по данным разведки, в секторе Газы остаются около 10 тысяч ракет, большинство из которых находятся в домах местных жителей. В случае, если ЦАХАЛ попытается уничтожить ракетный арсенал ХАМАСа, это приведет к тысячам жертв со стороны мирного населения.

Начальник Генштаба, глава "Мосада", глава Совета национальной безопасности единогласно рекомендовали членам кабинета прекратить операцию, так как цель операции "Страж стен" достигнута, военной инфраструктуре ХАМАСа нанесен серьезный ущерб.

После того, как Египет объявил о том, что режим прекращения огня вступит в силу в ближайшие часы, ХАМАС продолжил обстрел израильской территории.

ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ "СТРАЖ СТЕН

Операция "Страж стен" ("Шомер а-Хомот") была начата ЦАХАЛом 11 мая после массированных ракетных обстрелов израильской территории из сектора Газы.

С начала операции ЦАХАЛ атаковал в Газе около 1500 целей. Уничтожена сеть подземных коммуникаций ("метро") ХАМАСа, построенная после операции "Нерушимая скала" (лето 2014). В общей сложности разрушено более 100 км туннелей.

ХАМАС объявил о начале военной операции "Меч Аль-Кудса" ("Иерусалимский меч"). 10-19 мая ХАМАС, "Исламский джихад" и другие группировки выпустили около 3800 ракет по израильской территории. Обстрелам подвергались не только приграничные с Газой районы и города юга страны, но также Иерусалим, Тель-Авив и другие города центра Израиля. Была предпринята попытка обстрела аэропорта Рамон, находящегося к северу от Эйлата.

Минздрав Газы сообщал о примерно 220 убитых и более 1500 раненых. Судя по публикуемым отчетам, большинство убитых – боевики террористических группировок, причастные к обстрелам. Но есть жертвы и среди мирного населения. ЦАХАЛ 18 мая заявлял о 160 убитых боевиках. Минздрав Газы называет всех убитых "мирными жителями", утверждая, что около 100 из них – женщины и дети.