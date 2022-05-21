Пожар в деревне Хура; тяжелые ожоги получил 12-летний мальчик

В результате пожара, вспыхнувшего в одном из хозяйственных помещений в деревне Хура, тяжелые ожоги получил 12-летний подросток.

Полиция предполагает, что речь идет о поджоге, ставшем "аргументом" в конфликте двух кланов, принадлежащих к семье Абу Алькиан.

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Бригада парамедиков МАДА оказала пострадавшему первую помощь на месте происшествия, а затем доставила мальчика в больницу "Сорока". На месте работают следователи.