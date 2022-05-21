Управление природы и парков просит население не посещать леса, парки и заповедники 21 мая
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Управление природы и парков просит население не посещать леса, парки и заповедники в субботу, 21 мая, из-за высокой вероятности возникновения пожаров и обрушения деревьев.
Предупреждение вызвано неблагоприятным прогнозом погоды: синоптики обещают высокую температуру воздуха (выше среднесезонной) и сильный ветер.
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