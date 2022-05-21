Управление природы и парков просит население не посещать леса, парки и заповедники 21 мая

Управление природы и парков просит население не посещать леса, парки и заповедники в субботу, 21 мая, из-за высокой вероятности возникновения пожаров и обрушения деревьев.

Предупреждение вызвано неблагоприятным прогнозом погоды: синоптики обещают высокую температуру воздуха (выше среднесезонной) и сильный ветер.