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В Израиле

С 22 мая над территорией Израиля будут проходить масштабные учения ВВС ЦАХАЛа

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С 22 мая над территорией Израиля будут проходить масштабные учения ВВС ЦАХАЛа
Flash90. Фото: О.Цидон

С воскресенья, 22 мая, по четверг, 26 мая, над территорией Израиля будут проходить масштабные учения ВВС ЦАХАЛа. Одновременно будут проходить учения сил безопасности, которые предполагают движение подразделений по территории региональной бригады "Менаше", а также районов Вади-Ара и Изреэльской долины.

Эти передвижения войск являются частью учений "Огненная колесница", начавшихся 17 мая.

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