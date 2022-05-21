С 22 мая над территорией Израиля будут проходить масштабные учения ВВС ЦАХАЛа
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С воскресенья, 22 мая, по четверг, 26 мая, над территорией Израиля будут проходить масштабные учения ВВС ЦАХАЛа. Одновременно будут проходить учения сил безопасности, которые предполагают движение подразделений по территории региональной бригады "Менаше", а также районов Вади-Ара и Изреэльской долины.
Эти передвижения войск являются частью учений "Огненная колесница", начавшихся 17 мая.
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