Итамар Бен-Гвир поднялся на Храмовую гору в Иерусалиме

В социальных сетях публикуются видеозаписи, на которых показано, как утром в воскресенье, 21 мая, министр национальной безопасности Израиля, лидер партии "Оцма Иегудит" Итамар Бен-Гвир поднялся на Храмовую гору в Старом городе Иерусалима.

Бен-Гвир поднялся в составе группы, которую сопровождали полицейские. Рядом с ним было несколько телохранителей.

О каких-либо инцидентах во время этого визита на Храмовую гору не сообщалось.

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Хамасовский "Палестинский информационный центр" написал об этом событии так: "Сегодня утром министр оккупационной безопасности Итамар Бен-Гвир штурмовал мечеть Аль-Акса".

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Судя по сообщениям полиции, Итамар Бен-Гвир не пытался войти в мечеть Аль-Акса.

Как сообщалось ранее, в период празднования Дня Иерусалима на прошлой неделе на Храмовую гору поднимались депутаты Кнессета от "Ликуда" Ариэль Кальнер, Амит А-Леви и Дан Илуз, министр развития Негева и Галилеи Ицхак Васерлауф ("Оцма Иегудит") и Аяла Бен-Гвир (жена Итамара Бен-Гвира), а также сотни других израильтян.