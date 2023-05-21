adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
12 - 25°
Тель-Авив:
17 - 25°
Эйлат:
21 - 32°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.645 ₪ 3.930 ₪
Иерусалим:
12 - 25°
Тель-Авив:
17 - 25°
Эйлат:
21 - 32°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Бюджетные бои: в коалиции продолжаются переговоры, Маоз и Бен-Гвир отказываются от компромиссов

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Бюджетные бои: в коалиции продолжаются переговоры, Маоз и Бен-Гвир отказываются от компромиссов
    Arie Leib Abrams/Flash90

    Продолжаются переговоры между представителями "Ликуда" и коалиционными партнерами по вопросу об утверждении проекта государственного бюджета.

    Как сообщает "Кан", наметился прогресс на переговорах с ультраортодоксальным блоком "Яадут а-Тора". По некоторым сведениям, в рамках переговоров обсуждается возможность, что 600 миллионов шекелей не войдут в изначальное предложение по бюджету, но будут переведены в конце года из остатков бюджетов министерств.  В партии "Агудат Исраэль" полагают, что до начала голосований, которое ожидается вечером 23 мая, разногласия будут преодолены.

    adv_11 incontent_1

    Однако переговоры с партией "Оцма Иегудит" зашли в тупик, и в окружении Итамара Бен-Гвира заявляют, что "Ликуд" сознательно нарушает коалиционные соглашения. В "Оцма Иегудит" требуют увеличить бюджет на развитие Негева и Галилеи на 150 миллионов шекелей, приравняв его тем самым к бюджету министерства по делам поселенчества, которое возглавляет Орит Струк ("Ционут Датит"). Министр развития Негева и Галилеи Ицхак Васерлауф заявил в интервью "Кан", что речь идет о согласованном вопросе. ""Ликуд" отказывается выполнять взятые обязательства, одним из которых является то, что бюджет моего министерства будет равен бюджету министерства Орит Струк", – заявил Васерлауф. 

    adv_12 m_ar_1

    Нет прогресса и на переговорах с главой партии "Ноам" Ави Маозом. Он требует закрепить в законе полномочия и бюджет Управления по развитию еврейской идентичности. Это Управление было создано после формирования нынешней коалиции, и его работа до сих пор не началась. В ответ на утверждения о том, что невозможно до утверждения бюджета успеть закрепить в законе все, что связано с деятельностью Управления, Маоз требует принять на заседании правительства соответствующее решение. В коалиции отказываются пойти на это. В ответ глава "Ноам" направил письмо в секретариат правительства, в котором пригрозил голосовать против бюджета, если вопрос не будет решен. 

    В коалиции стремятся утвердить бюджет до праздника Шавуот, который наступит вечером 25 мая. Однако не исключено, что голосование будет отложено. Бюджет должен быть утвержден Кнессетом в третьем чтении не позднее 29 мая. Если это сделать не удастся, Кнессет будет распущен. Однако шанс, что это случится, крайне низок.  

    adv_13 incontent_2

    adv_14 rimma_dw_d
    adv_15 rimma_dw_m
    adv_16 article_video
    Ссылки по теме
    adv_17 ar_middle_wwh
    adv_18 ar_middle_yandex
    adv_19 ar_middle_mobile_yandex
    adv_20 ar_right_wwh
    adv_21 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    10:35 Бюджетные бои: в коалиции продолжаются переговоры, Маоз и Бен-Гвир отказываются от компромиссов
    10:19 Коронавирус в Израиле 21 мая 2023 года: менее 900 зараженных, 170 в больницах с диагнозом COVID-19
    10:11 На стройке около Шохама погиб рабочий
    08:38 В период правительства Беннета-Лапида расходы на резиденцию премьер-министра сократились на 60%
    08:18 В арабском секторе начинается кампания протестов против бездействия правительства в борьбе с преступностью
    07:50 Итамар Бен-Гвир поднялся на Храмовую гору в Иерусалиме
    07:08 Жертвами давки на стадионе в Сальвадоре стали не менее девяти человек
    05:50 Прогноз погоды на 21 мая: небольшое повышение температуры, переменная облачность
    adv_22 ar_right_2
    adv_23 ar_right_3
    adv_24 ar_right_4
    adv_25 ar_right_5