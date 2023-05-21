Бюджетные бои: в коалиции продолжаются переговоры, Маоз и Бен-Гвир отказываются от компромиссов

Продолжаются переговоры между представителями "Ликуда" и коалиционными партнерами по вопросу об утверждении проекта государственного бюджета.

Как сообщает "Кан", наметился прогресс на переговорах с ультраортодоксальным блоком "Яадут а-Тора". По некоторым сведениям, в рамках переговоров обсуждается возможность, что 600 миллионов шекелей не войдут в изначальное предложение по бюджету, но будут переведены в конце года из остатков бюджетов министерств. В партии "Агудат Исраэль" полагают, что до начала голосований, которое ожидается вечером 23 мая, разногласия будут преодолены.

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Однако переговоры с партией "Оцма Иегудит" зашли в тупик, и в окружении Итамара Бен-Гвира заявляют, что "Ликуд" сознательно нарушает коалиционные соглашения. В "Оцма Иегудит" требуют увеличить бюджет на развитие Негева и Галилеи на 150 миллионов шекелей, приравняв его тем самым к бюджету министерства по делам поселенчества, которое возглавляет Орит Струк ("Ционут Датит"). Министр развития Негева и Галилеи Ицхак Васерлауф заявил в интервью "Кан", что речь идет о согласованном вопросе. ""Ликуд" отказывается выполнять взятые обязательства, одним из которых является то, что бюджет моего министерства будет равен бюджету министерства Орит Струк", – заявил Васерлауф.

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Нет прогресса и на переговорах с главой партии "Ноам" Ави Маозом. Он требует закрепить в законе полномочия и бюджет Управления по развитию еврейской идентичности. Это Управление было создано после формирования нынешней коалиции, и его работа до сих пор не началась. В ответ на утверждения о том, что невозможно до утверждения бюджета успеть закрепить в законе все, что связано с деятельностью Управления, Маоз требует принять на заседании правительства соответствующее решение. В коалиции отказываются пойти на это. В ответ глава "Ноам" направил письмо в секретариат правительства, в котором пригрозил голосовать против бюджета, если вопрос не будет решен.

В коалиции стремятся утвердить бюджет до праздника Шавуот, который наступит вечером 25 мая. Однако не исключено, что голосование будет отложено. Бюджет должен быть утвержден Кнессетом в третьем чтении не позднее 29 мая. Если это сделать не удастся, Кнессет будет распущен. Однако шанс, что это случится, крайне низок.