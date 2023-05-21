Репатрианты будут получать удостоверения личности сразу после приземления в "Бен-Гурионе"

Начиная со следующего месяца новые репатрианты будут получать удостоверения личности ("теудат зеут") сразу после приземления в аэропорту имени Бен-Гуриона.

Об этом договорились 21 мая министр алии и интеграции Офир Софер и министр внутренних дел Моше Арбель.

Пока речь идет не о биометрических удостоверениях личности, поскольку биометрические документы в настоящий момент имеют право выдавать только сотрудники МВД, а не сотрудники министерства алии и интеграции.

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В канцелярии Офира Софера заявляют, что между министрами уже есть договоренность о том, что в скором будущем этот закон будет изменен и репатриантам начнут выдавать биометрические удостоверения личности прямо в аэропорту.