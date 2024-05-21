Криминальные происшествия в Кафр-Кане и Ашкелоне, один человек убит и один ранен
время публикации: 21 мая 2024 г., 23:10 | последнее обновление: 21 мая 2024 г., 23:10
В Кафр-Кане из огнестрельного оружия был смертельно ранен мужчина (примерно 50 лет). Он в критическом состоянии был доставлен в больницу "Пория", где врачи констатировали его смерть.
В больницу "Базилай" в Ашкелоне с тяжелыми ранениями был доставлен местный житель (мужчина примерно 30 лет). Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что состояние раненого нестабильное.
В обоих случаях полицией начато расследование.
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