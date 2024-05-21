Криминальные происшествия в Кафр-Кане и Ашкелоне, один человек убит и один ранен

В Кафр-Кане из огнестрельного оружия был смертельно ранен мужчина (примерно 50 лет). Он в критическом состоянии был доставлен в больницу "Пория", где врачи констатировали его смерть.

В больницу "Базилай" в Ашкелоне с тяжелыми ранениями был доставлен местный житель (мужчина примерно 30 лет). Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что состояние раненого нестабильное.

В обоих случаях полицией начато расследование.