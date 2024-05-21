Главный военный советник президента США: "ЦАХАЛу не следовало выходить с севера Газы"
время публикации: 21 мая 2024 г., 22:14 | последнее обновление: 21 мая 2024 г., 22:14
Председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун, являющийся главным военным советником президента США Джо Байдена, выступил с критикой в адрес действий Армии обороны Израиля в секторе Газы.
По словам Брауна, уход ЦАХАЛа из северных районов сектора Газы после их первоначальной зачистки был ошибкой.
"Надо не только зайти на территорию и зачистить ее. Эту территорию надо удерживать и стабилизировать", - заявил Браун, отметив, что вместо этого ЦАХАЛ ушел и дал ХАМАСу возможность вернуться, подрывая усилия по оказанию гуманитарной помощи населению Газы.