Главный военный советник президента США: "ЦАХАЛу не следовало выходить с севера Газы"

Председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун, являющийся главным военным советником президента США Джо Байдена, выступил с критикой в адрес действий Армии обороны Израиля в секторе Газы.

По словам Брауна, уход ЦАХАЛа из северных районов сектора Газы после их первоначальной зачистки был ошибкой.

"Надо не только зайти на территорию и зачистить ее. Эту территорию надо удерживать и стабилизировать", - заявил Браун, отметив, что вместо этого ЦАХАЛ ушел и дал ХАМАСу возможность вернуться, подрывая усилия по оказанию гуманитарной помощи населению Газы.