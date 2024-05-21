Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 21 мая: интенсивность боевых действий снизилась

В ночь на 21 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Судя по имеющимся данным, интенсивность боевых действий в Газе несколько снизилась.

На севере сектора: ЦАХАЛ наносил удары по целям в Джабалии; под обломками разрушенного дома в Байт-Лахии обнаружены тела трех погибших.

В центре сектора: ВВС ЦАХАЛа наносили удары по целям в Аль-Бурейдже.

На юге сектора: ВВС ЦАХАЛа наносили удары по целям на востоке Рафаха и в центре Рафаха.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 21 мая.

ЦАХАЛ сообщает, что 20 мая в бою на юге сектора Газы был тяжело ранен боец-​​резервист из батальона "Ротем" бригады "Гивати". Также 20 мая в бою на юге сектора Газы был тяжело ранен резервист из 8237-й логистической группы.