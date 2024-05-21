ЦАХАЛ: в Рафиахе обнаружены и уничтожены два склада с оружием ХАМАСа
время публикации: 21 мая 2024 г., 19:56 | последнее обновление: 21 мая 2024 г., 19:56
Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что бойцы 401-й бригады в составе 162-й дивизии в ходе операции в Рафиахе обнаружили подземный склад с оружием и боеприпасами, в том числе с противотанковыми ракетами, гранатами и взрывными устройствами. Склад был уничтожен.
Бойцы 932-го батальона при осмотре одного из строений в Рафиахе обнаружили в нем хранящееся оружие, взрывные устройства, противотанковые ракеты, защитное оборудование. Кроме того, на этом складе хранились инструменты для взлома защитного сооружения на границе сектора Газы и Израиля.
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