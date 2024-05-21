Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 21 мая, температура понизится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 16-27 градусов, в Тель-Авиве – 21-28, в Хайфе – 21-25, в Эйлате – 29-40, в Беэр-Шеве – 19-32, в Мицпе-Рамоне – 22-28, на побережье Мертвого моря – 26-36, в Ашкелоне и Ашдоде – 22-27, в Ариэле – 17-28, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 21-33, на Голанских высотах – 17-32.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 24-25 градусов, высота волн – 40-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-западный (до 20 км/ч).

В среду-четверг ожидается повышение температуры. В пятницу температура понизится.