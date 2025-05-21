В Хевроне повторно разрушен дом одного из участников "туннельного" теракта

В ночь на 21 мая в Хевроне израильскими военными был разрушен дом террориста Абдул Кадира аль-Кауасмэ (сына Абдуллы аль-Кауасмэ, который до ликвидации в 2003 году являлся в Хевроне командиром боевиков "Бригад Иззаддина аль-Касама") – одного из участников нападения на КПП к югу от Иерусалима 16 ноября 2023 года.

Дома других участников этого нападения были разрушены ранее.

Отметим, что и дом Абдул Кадира аль-Кауасмэ был разрушен еще 21 января 2024 года. Однако, по всей видимости, впоследствии семья восстановила взорванный дом, и дом был разрушен повторно.

Около 9 утра 16 ноября 2023 года трое вооруженных террористов попытались прорваться через КПП рядом с Туннельным шоссе (участок трассы 60). По всей видимости, они рассчитывали доехать до Иерусалима и там совершить масштабное нападение. Террористы были вооружены двумя автоматическими винтовками M-16 и двумя пистолетами, у них было не менее 20 магазинов к винтовкам и множество патронов для пистолетов, а также топоры и молоток. Кроме того, у них с собой была одежда, похожая на форму бойцов ЦАХАЛа. Трое террористов ехали на автомобиле с поддельными израильскими номерами. Они вызвали подозрение у охранников на КПП, и машину остановили для проверки. В этот момент террористы открыли огонь. Ответным огнем охранников, пограничников и бойцов ЦАХАЛа все трое террористов были уничтожены. Но в результате атаки погиб младший сержант Авраам Фетена и еще пятеро израильтян были ранены.

По оценке спецслужб, благодаря профессионализму и самоотверженности гражданских охранников, пограничников и солдат, находившихся на КПП, удалось предотвратить теракт в Иерусалиме, жертвами которого могло стать множество людей.

Источники в Палестинской автономии называли имена ликвидированных террористов. Это боевики ХАМАСа Абдул Кадир аль-Кауасмэ, его кузен Насер аль-Кауасмэ (брат Ахмада аль-Кауасмэ, совершившего теракт-самоубийство в Беэр-Шеве 31 августа 2004 года) и Хасан Кафиша. Террористам было от 17 до 20 лет.