В Дженине израильские военные остановили делегацию дипломатов, был открыт огонь. Пояснения ЦАХАЛа

В среду, 21 мая, группа дипломатов прибыла в Дженин. Поездка была согласована с командованием Армии обороны Израиля и Палестинской администрацией.

Однако, как сообщает ЦАХАЛ, делегация отклонилась от маршрута и прибыла в район, где нахождение было запрещено. Действовавшие в этом месте израильские военные открыли предупредительный огонь. Никто не пострадал.

Данный инцидент расследуется командованием дивизии "Иудея и Самария".

Кроме того, глава Гражданского управления бригадный генерал Хишам Ибрагим приказал офицерам подразделения, причастного к инциденту, немедленно связаться с представителями зарубежных стран. Будут проведены личные беседы с дипломатами, они будут проинформированы о результатах предварительного расследования.

"Армия обороны Израиля сожалеет о причиненных неудобствах", – сказано в официальном заявлении ЦАХАЛа.