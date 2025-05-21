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Израиль

В Дженине израильские военные остановили делегацию дипломатов, был открыт огонь. Пояснения ЦАХАЛа

время публикации: 21 мая 2025 г., 15:11 | последнее обновление: 21 мая 2025 г., 15:19
В Дженине израильские военные остановили делегацию дипломатов, был открыт огонь. Пояснения ЦАХАЛа
Nasser Ishtayeh/Flash90

В среду, 21 мая, группа дипломатов прибыла в Дженин. Поездка была согласована с командованием Армии обороны Израиля и Палестинской администрацией.

Однако, как сообщает ЦАХАЛ, делегация отклонилась от маршрута и прибыла в район, где нахождение было запрещено. Действовавшие в этом месте израильские военные открыли предупредительный огонь. Никто не пострадал.

Данный инцидент расследуется командованием дивизии "Иудея и Самария".

Кроме того, глава Гражданского управления бригадный генерал Хишам Ибрагим приказал офицерам подразделения, причастного к инциденту, немедленно связаться с представителями зарубежных стран. Будут проведены личные беседы с дипломатами, они будут проинформированы о результатах предварительного расследования.

"Армия обороны Израиля сожалеет о причиненных неудобствах", – сказано в официальном заявлении ЦАХАЛа.

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