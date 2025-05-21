Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 21 мая, температура немного повысится и будет соответствующей среднесезонной. Малооблачно.

В Иерусалиме – 11-25 градусов, в Тель-Авиве – 16-24, в Хайфе – 16-22, в Эйлате – 21-34, в Беэр-Шеве – 16-27, в Мицпе-Рамоне – 13-28, на побережье Мертвого моря – 21-30, в Ашкелоне и Ашдоде – 15-23, в Ариэле – 14-25, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 20-27, на Голанских высотах – 16-33.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 23 градуса, высота волн – 60-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

В четверг-субботу ожидается небольшое повышение температуры.