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Израиль

Предъявлено обвинение молодому человеку, который во время войны проник на территорию Газы

Газа
ЦАХАЛ
Прокуратура
время публикации: 21 мая 2025 г., 11:18 | последнее обновление: 21 мая 2025 г., 11:23
Предъявлено обвинение молодому человеку, который во время войны проник на территорию Газы
Flash90

Государственная прокуратура подала в мировой суд по делам несовершеннолетних в Ашкелоне обвинительное заключение в отношении жителя центра страны, который, будучи несовершеннолетним, пересек границу с сектором Газы.

Судя по сообщению прокуратуры, нарушение границы с Газой в районе контрольно-пропускного пункта "Эрез" было зафиксировано через несколько месяцев после начала войны "Железные мечи" (война началась 7 октября 2023 года). Обвиняемый пересек буферную зону, проник в сектор Газы и забрался на электрический столб, расположенный в секторе. Военнослужащие были вынуждены убеждать его, чтобы он спустился. В обвинительном заключении отмечается, что этот гражданин поставил под угрозу не только свою жизнь, но и жизни солдат, так как находился в зоне поражения снайперами из Газы.

Подсудимому было предъявлено обвинение в проникновении на территорию военной базы.

Израиль
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