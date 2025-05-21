Предъявлено обвинение молодому человеку, который во время войны проник на территорию Газы

Государственная прокуратура подала в мировой суд по делам несовершеннолетних в Ашкелоне обвинительное заключение в отношении жителя центра страны, который, будучи несовершеннолетним, пересек границу с сектором Газы.

Судя по сообщению прокуратуры, нарушение границы с Газой в районе контрольно-пропускного пункта "Эрез" было зафиксировано через несколько месяцев после начала войны "Железные мечи" (война началась 7 октября 2023 года). Обвиняемый пересек буферную зону, проник в сектор Газы и забрался на электрический столб, расположенный в секторе. Военнослужащие были вынуждены убеждать его, чтобы он спустился. В обвинительном заключении отмечается, что этот гражданин поставил под угрозу не только свою жизнь, но и жизни солдат, так как находился в зоне поражения снайперами из Газы.

Подсудимому было предъявлено обвинение в проникновении на территорию военной базы.