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Израиль

Актриса и певица Рита удостоилась почетного звания доктора Университета Бар-Илан

время публикации: 21 мая 2025 г., 00:05 | последнее обновление: 21 мая 2025 г., 00:05
Актриса и певица Рита удостоилась почетного звания доктора Университета Бар-Илан
Chaim Goldberg/Flash90

Во вторник, 20 мая, в Университете Бар-Илан состоялась торжественная церемония, на которой певице и актрисе Рите был вручен почетный диплом. Награда присуждена за значительный вклад в культуру и общество, а также за активную помощь, которую артистка оказывала после начала войны родственникам похищенных, эвакуированным гражданам, раненым и семьям погибших.

"Музыка всегда была и будет для меня инструментом, залечивающим раны, объединяющим людей, и особенно в этот период, когда мы все нуждаемся в утешении. Мы не можем успокоиться до тех пор, пока последний похищенный не вернется в наши объятия", – сказала она, благодаря Университет Бар-Илан за оказанную ей честь.

Уроженка Ирана певица и актриса Рита Яхан-Фаруз считается одной из самых ярких звезд израильской эстрады. В 2008 году после развода с мужем, продюсером Рами Кляйнштейном, журнал "Пнай Плюс" назвал ее самой очаровательной незамужней дамой в Израиле. В 2013 году Рита выпустила альбом "А-Смахот Шели" ("Мои радости"), в который вошло много песен на фарси. Альбом, ставший очень быстро в Израиле "золотым", приобрел огромную популярность и в Иране, несмотря на запрет властей.

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