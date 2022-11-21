Коалиционные переговоры: Смотрич выдвинул новое требование

Глава "Ционут Датит" Бецалель Смотрич сообщил представителям "Ликуда", что готов отказаться от требования о получении портфеля министра обороны в том случае, если получит расширенный портфель министра финансов.

Как сообщает "Кан", Смотрич требует передать ему полномочия министерства обороны, касающиеся вопросов повседневной жизни израильтян в Иудее и Самарии. Глава "Ционут Датит" требует передать министерству финансов контроль над деятельностью офиса координатора действий правительства на территориях и отдельные ведомства в гражданской администрации. В "Ликуде" отмечают, что Смотрич пытается подчинить себе все, что связано с вопросами бюджетов, поступающих в Иудею и Самарию. В политических кругах убеждены, что Нетаниягу не согласится на это требование.

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21 ноября газета "Исраэль а-Йом" сообщила, что в ходе переговоров Нетаниягу со Смотричем глава "Ликуда" отклонил требование главы "Ционут Датит" об активизации строительства в Иудее и Самарии. По словам Нетаниягу, в ближайшие два года, до возможной смены власти в США, Израилю придется вести себя очень осторожно, учитывая сложности в отношениях с администрацией Байдена. Смотрич назвал это капитуляцией перед Америкой.

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В свою очередь, в партии "Оцма Иегудит" отказываются возобновлять переговоры с "Ликудом". Беседы были прерваны после того, как "Ликуд", по утверждению приближенных Итамара Бен-Гвира, отказался от обещания предоставить партии "Оцма Иегудит" портфель министерства развития Негева и Галилеи. "Это министерство будет нашим, а если мы не сможем выполнить обещания, которые дали избирателям, то лучше постоим в стороне", – сказал депутат Кнессета Цвика Фогель.