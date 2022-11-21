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    В Израиле

    Прорыв на коалиционных переговорах, в "Ликуде" обещают "неожиданности"

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    Прорыв на коалиционных переговорах, а
    Yonatan Sindel/Flash90

    Телеканал "Кешет" сообщил о прогрессе на коалиционных переговорах по вопросу распределения портфелей.

    Согласно опубликованной информации, глава "Ционут Датит" получит пост министра финансов. Партия Смотрича получит также портфель министра в министерстве обороны с полномочиями, касающимися гражданских вопросов в Иудее и Самарии.

    Арье Дери возглавит МВД. ШАС получит также министерство развития Негева и Галилеи и министерство по делам религий. На минрелигий претендовала также партия "Ционут Датит". Сохранение этого министерства за ШАС может считаться большим достижением Арье Дери.

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    Дери будет исполняющим обязанности премьер-министра.

    Партия "Оцма Иегудит" получит портфели министра внутренней безопасности и министра сельского хозяйства. Ранее в "Оцма Иегудит" заявляли, что не откажутся от требования возглавить министерство развития Негева и Галилеи. Намерение передать партии Итамара Бен-Гвира министерство сельского хозяйства является "компенсацией", однако источники в "Оцма Иегудит" отмечают, что с ними этот вопрос никто не согласовывал.

    В "Ликуде" поспешили опровергнуть эту информацию. Ультраортодоксальный журналист Яаков Ривлин цитирует слова "очень высокопоставленного" источника в "Ликуде": "Все публикации последних часов и минут неточны. Будьте готовы к неожиданностям", – сказал источник.

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    Отметим, что публикации о прогрессе на переговорах появились после длительной встречи главы "Ликуда" Биньямина Нетаниягу и лидера "Ционут Датит" Бецалеля Смотрича, а также рабочих групп на переговорах между партиями.

    В "Ционут Датит" отказались прокомментировать эту информацию. Как сообщает "Аруц 7", через несколько часов ожидается еще одна встреча между Биньямином Нетаниягу и Бецалелем Смотричем.

    Отметим, что даже если будет достигнуто соглашение по распределению портфелей, перед Нетаниягу останется немало проблем. Ему предстоит согласовать с коалиционными партнерами основные принципы работы правительства, его повестку дня, а также сообщить депутатам от "Ликуда", какие портфели они получат. Ожидается, что правительство будет приведено к присяге не ранее 28 ноября.

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