Учащимся начальной школы в Рамат-Гане показали "гитлеровца" Нетаниягу и веревку для его казни

В начальной школе "Яалом" в Рамат-Гане неизвестные устроили выставку подстрекательских плакатов, направленных против главы "Ликуда" Биньямина Нетаниягу.

Первым эту информацию опубликовал член горсовета Рамат-Гана адвокат Зоар Яшарим.

На плакатах в школе изображен глава "Ликуда" в облике гитлеровца, салютующего на фоне свастики. На одном из плакатов написано: "Погиб не тот брат".

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Еще на одном плакате изображена петля из веревки перед лицом главы "Ликуда".

Из муниципалитета Рамат-Гана передали: "В послеобеденные часы учитель, работающий в школе, вывесил по своей инициативе постыдные плакаты и изображения в коридоре школы. Сразу после того, как об этом инциденте стало известно руководству отдела просвещения муниципалитета, директор школы немедленно получила распоряжение снять изображения еще до того, как дети пришли в школу, а также организовать разъяснительные беседы с учащимися и вызвать учителя на беседу. Мы категорически не приемлем какое-либо подстрекательство и отклонение от демократических ценностей, которые лежат в основе системы просвещения".