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    В Израиле

    Израильские СМИ публикуют версии возможной сделки с ХАМАСом по заложникам

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    Израильские СМИ публикуют версии возможной сделки с ХАМАСом по заложникам
    Jonathan Shaul/Flash90

    Во второй половине дня 21 ноября израильские СМИ опубликовали противоречивые сведения о возможной сделке по "обмену пленными" с ХАМАСом.

    Так, например, Итамар Айхнер пишет на сайте Ynet: на первом этапе террористами должны быть освобождены 53 заложника - дети и их матери, а также пожилые женщины; в обмен Израиль должен выпустить из тюрем около 150 заключенных - женщин и несовершеннолетних, кроме того ХАМАС получит четыре дня "передышки" в Газе, в течение которых попытается найти еще как минимум 20 похищенных; в дальнейшем каждый день "передышки" будет возможен в обмен на 10 освобожденных заложников.

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    Сайт "Мако" сначала писал о возможном освобождении 50 заложников (женщины и дети) в обмен на четыре дня "тишины" и освобождение женщин и несовершеннолетних из израильских тюрем. Позже на этом сайте появилась публикация Амита Сегаля, в которой параметры сделки стали такими же, как пишет Айхнер.

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    Дафна Лиэль (Хадашот 12) пишет о другой схеме: 10 заложников в обмен на 30 палестинских заключенных. Причем в первую очередь, возможно, будут освобождать иностранцев и пленных с двойным гражданством. Приводится также заявление руководства ХАМАСа о том, что их боевики удерживают 210 заложников. Остальные находятся в плену у "Исламского джихада" и других группировок.

    На сайте "Исраэль а-Йом" вышел материал Ариэля Кааны, в котором говорилось сначала об освобождении 200 заложников в обмен на 10 дней "тишины", но вскоре публикация была исправлено и уточнено, что речь идет про 100 заложников в обмен на те же 10 дней "тишины".

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    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу во время посещения 8101 батальона бригады "Александрони" сделал заявление по поводу переговоров об освобождении заложников, удерживаемых в Газе. "Мы добиваемся прогресса... Я не думаю, что стоит говорить слишком много, даже сейчас, но я надеюсь, что скоро будут хорошие новости", – заявил Нетаниягу.

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    "В свете развития событий, связанных с освобождением похищенных, премьер-министр проведёт в 18:00 заседание "кабинета войны", в 19:00 заседание военно-политического кабинета и в 20:00 заседание правительства", – передает пресс-служба главы правительства.

    Министерство главы правительства передает: "В связи с развитием ситуации вокруг освобождения заложников генеральный директор министерства главы правительства созывает заседание гендиректоров министерств, чтобы подготовиться к оказанию необходимой помощи во всех аспектах".

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    Накануне представитель Белого дома Джон Кирби поделился с журналистами оценкой президента США Джо Байдена о позитивной динамике по соглашению об освобождении некоторых заложников, удерживаемых ХАМАСом в Газе, передает агентство Reuters. Никакие конкретные цифры или даты названы не были. Но Кирби сказал: "Сейчас мы ближе (к соглашению), чем были раньше".

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    Глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя и член политбюро ХАМАСа Иззат ар-Ришк также заявляли в интервью арабским СМИ о "реальном прогрессе" на переговорах об "удне" (перемирии). Ар-Ришк подчеркивал, что любое соглашение "будет соответствовать условиям сопротивления". Он также сказал, что "братья в Катаре и Египте" огласят детали соглашения.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 21 Ноября 2023
    Нетаниягу о переговорах по заложникам: "Надеюсь, что скоро будут хорошие новости"
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 21 Ноября 2023
    Белый дом заявил о позитивной динамике по соглашению об освобождении заложников, удерживаемых в Газе
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