ЗАКА: автомобили, в которых были убиты жертвы "черной субботы", будут захоронены

Представитель отделения ЗАКА (организации по розыску и опознанию жертв терактов и катастроф) в Тель-Авиве сообщил, что автомобили, в которых были убиты жертвы террористического нападения ХАМАСа 7 октября, будут захоронены. Об этом сообщает во вторник, 21 ноября, mako.co.il.

По словам представителя ЗАКА, речь идет о сотнях автомобилей. После массовых убийств на обочинах дорог в окрестностях сектора Газы было обнаружено множество сгоревших автомобилей: главным образом, на парковке фестиваля транс-музыки Nova в Реим и на дорогах, ведущих от фестиваля. Главный раввинат утвердил перевозку этих автомобилей для захоронения, поскольку в них обнаружены человеческие останки, до которых невозможно добраться.

adv_12 incontent_1

Как известно, по традициям иудаизма крайне важно, чтобы все фрагменты останков были преданы земле. В сгоревших и изрешеченных пулями машинах, найденных в окрестностях сектора Газы, остались участки с кровью и фрагментами останков, извлечь которые невозможно. Поэтому, из уважения к достоинству умерших, автомобили будут захоронены.

adv_13 m_ar_1

В "черную субботу" 7 октября террористы ХАМАСа расстреливали людей, в том числе едущих или прячущихся в машинах, бросали в машины гранаты и поджигали автомобили. Из-за огромного количества жертв за короткие сроки и из-за крайней жестокости нападений фактически нельзя гарантировать, что все фрагменты тел были обнаружены и должным образом захоронены.