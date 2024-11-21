В результате обстрела Нагарии погиб мужчина

Служба "Маген Давид Адом" (МАДА) сообщает: в результате ракетного обстрела Нагарии погиб мужчина примерно 30 лет.

В сообщении МАДА сказано, что тело мужчины со следами осколочных ранений было найдено около детской игровой площадки. По всей видимости, он не успел найти укрытие.

Полиция сообщает, что в результате обстрела был причинен материальный ущерб.

В 11:46-11:48 21 ноября в Нагарии и окрестностях была слышна тревога "Цева адом", предупреждающая о ракетном обстреле.

Позже ЦАХАЛ уведомил: из Ливана было выпущено около десяти ракет, большую часть из них удалось перехватить, но некоторые упали на израильской территории.