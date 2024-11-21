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Израиль

В результате обстрела Нагарии погиб мужчина

Мада
Война с "Хизбаллой"
Цева адом
Погибшие
время публикации: 21 ноября 2024 г., 12:09 | последнее обновление: 21 ноября 2024 г., 12:31
В результате обстрела Нагарии погиб мужчина
Пресс-служба МАДА

Служба "Маген Давид Адом" (МАДА) сообщает: в результате ракетного обстрела Нагарии погиб мужчина примерно 30 лет.

В сообщении МАДА сказано, что тело мужчины со следами осколочных ранений было найдено около детской игровой площадки. По всей видимости, он не успел найти укрытие.

Полиция сообщает, что в результате обстрела был причинен материальный ущерб.

В 11:46-11:48 21 ноября в Нагарии и окрестностях была слышна тревога "Цева адом", предупреждающая о ракетном обстреле.

Позже ЦАХАЛ уведомил: из Ливана было выпущено около десяти ракет, большую часть из них удалось перехватить, но некоторые упали на израильской территории.

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