В результате обстрела Нагарии погиб мужчина
время публикации: 21 ноября 2024 г., 12:09 | последнее обновление: 21 ноября 2024 г., 12:31
Служба "Маген Давид Адом" (МАДА) сообщает: в результате ракетного обстрела Нагарии погиб мужчина примерно 30 лет.
В сообщении МАДА сказано, что тело мужчины со следами осколочных ранений было найдено около детской игровой площадки. По всей видимости, он не успел найти укрытие.
Полиция сообщает, что в результате обстрела был причинен материальный ущерб.
В 11:46-11:48 21 ноября в Нагарии и окрестностях была слышна тревога "Цева адом", предупреждающая о ракетном обстреле.
Позже ЦАХАЛ уведомил: из Ливана было выпущено около десяти ракет, большую часть из них удалось перехватить, но некоторые упали на израильской территории.