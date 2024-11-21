Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 21 ноября, температура повысится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. В первой половине дня возможны слабые дожди на севере и на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 12-19 градусов, в Тель-Авиве – 14-22, в Хайфе – 16-21, в Эйлате – 16-27, в Беэр-Шеве – 13-23, в Мицпе-Рамоне – 13-22, на побережье Мертвого моря – 18-23, в Ашкелоне и Ашдоде – 15-23, в Ариэле – 13-20, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 18-21, на Голанских высотах – 12-19.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 23 градуса, высота волн – 20-60 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 10 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 25 км/ч).

В пятницу-субботу температура повысится, будет солнечно. В воскресенье ожидается понижение температуры, переменная облачность.