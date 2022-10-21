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    В Израиле

    Операция в Дженине: убит боевик, задержан разыскиваемый террорист

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    Операция в Дженине: убит боевик, задержан разыскиваемый террорист
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    В ночь на пятницу, 21 октября, подразделения ЦАХАЛа действовали в Дженине с целью задержания разыскиваемого террориста. Во время проведения операции произошли столкновения с вооруженными боевиками.

    Министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщает, что в перестрелке с военными были ранены четверо "местных жителей", один из них впоследствии умер в больнице. Названо имя убитого: Салах Барайки (19).

    "Палестинский информационный центр" передает, что военные задержали Бараа Алауну (20), которого разыскивали по подозрению в террористической деятельности. В его доме был проведен обыск.

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    Информация по поводу операции в Дженине уточняется.

    Сведений о потерях среди израильских военных в ходе этой операции не поступало.

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