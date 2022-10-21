Операция в Дженине: убит боевик, задержан разыскиваемый террорист
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В ночь на пятницу, 21 октября, подразделения ЦАХАЛа действовали в Дженине с целью задержания разыскиваемого террориста. Во время проведения операции произошли столкновения с вооруженными боевиками.
Министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщает, что в перестрелке с военными были ранены четверо "местных жителей", один из них впоследствии умер в больнице. Названо имя убитого: Салах Барайки (19).
"Палестинский информационный центр" передает, что военные задержали Бараа Алауну (20), которого разыскивали по подозрению в террористической деятельности. В его доме был проведен обыск.
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Информация по поводу операции в Дженине уточняется.
Сведений о потерях среди израильских военных в ходе этой операции не поступало.
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