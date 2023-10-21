adv_10 m_ar_top_1
adv_11 ar_top_1
Иерусалим:
18 - 28°
Тель-Авив:
20 - 29°
Эйлат:
23 - 34°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 4.049 ₪ 4.280 ₪
Иерусалим:
18 - 28°
Тель-Авив:
20 - 29°
Эйлат:
23 - 34°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Израильский спецназ захватил дом Салаха аль-Арури в Самарии и "украсил" его вывеской

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Израильский спецназ захватил дом Салаха аль-Арури и
    Фото: телеграм-канал "NEWSru: Израиль и мир"

    В ночь на 21 октября израильский спецназ захватил в Аруре (между Рамаллой и Шхемом, Самария) дом Салаха аль-Арури – "второго номера" в нынешнем руководстве ХАМАСа, стоявшего за планированием нападения на Израиль 7 октября.

    Утром местные жители увидели на фасаде этого дома вывеску с израильским флагом, портретом Салаха аль-Арури и надписью на арабском: "Здесь находился дом Салаха аль-Арури, который стал штаб-квартирой Абу Намара – из израильского ШАБАКа". Сообщение об этом и фото дома с вывеской опубликованы в телеграм-канале "NEWSru: Израиль и мир".

    adv_12 incontent_1

    Салах аль-Арури в настоящее время, по всей видимости, находится в Бейруте.

    adv_13 m_ar_1

    Напомним, 12 октября он выступил с очередным заявлением, сказав: "Мы убиваем, чтобы мир признал право нашего народа жить, как другие народы".

    Салах аль-Арури. Краткая справка

    adv_14 incontent_2

    Салах аль-Арури родился 19 августа 1966 года в деревне Арура (между Рамаллой и Шхемом). Был активным участником первой интифады, начавшейся в 1987 году, вступил в ряды "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС). Считается основателем отделения "Бригад Изаддина аль-Касама", боевого крыла ХАМАС, на Западном берегу.

    adv_15 m_ar_2

    В 1990 году был арестован, вышел на свободу в марте 2007-го, но через несколько месяцев (22 июня 2007 года) вновь был задержан и находился под административным арестом. Конкретных обвинений аль-Арури предъявлено не было.

    17 марта 2010-го был освобожден с условием, что на три года уедет за границу. Аль-Арури, не получив разрешения на выезд в Иорданию, отправился в Сирию, туда же вскоре перебралась его жена с детьми. После начала гражданской войны в Сирии Салах аль-Арури переехал в Турцию.

    adv_16 incontent_3

    Активно участвовал в подготовке "сделки Шалита", был первым представителем ХАМАСа, который согласился комментировать условия этой сделки для израильских СМИ (аль-Арури хорошо говорит на иврите). В декабре 2012 года был в составе делегации политбюро ХАМАСа, посетившей сектор Газы.

    adv_17 m_ar_3

    Имя Салаха аль-Арури вновь прозвучало в израильских СМИ в июне 2014 года. Он был назван одним из организаторов похищения трех израильтян: 16-летнего Гилада Шаэра, 16-летнего Нафтали Френкеля и 19-летнего Эяля Ифраха. В августе аль-Арури фактически признал, что похищение и убийство израильских поселенцев было спланировано руководством ХАМАСа, однако позже заявил, что политическому руководству о планах боевиков известно не было.

    После этих событий Израиль, используя влияние своих зарубежных союзников, добился изгнания аль-Арури сначала из Турции, затем из Катара.

    adv_18 incontent_4

    В мае 2017 года Салах аль-Арури был избран в состав политбюро ХАМАС и назначен главой отдела международных отношений. В октябре 2017-го он стал заместителем председателя политбюро ХАМАС. В последние годы участвовал в переговорах в Египте, Иране и России. Считается одним из самых влиятельных людей в руководстве ХАМАСа.

    adv_19 m_ar_4

    adv_20 article_video
    Ссылки по теме
    adv_21 ar_middle_wwh
    adv_22 ar_right_wwh
    adv_23 ar_right_1
    adv_24 above_important

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    09:04 Возобновились ракетные обстрелы израильской территории из сектора Газы
    09:01 15-й день войны в Израиле. Хронология событий
    08:47 ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по объектам ХАМАСа в секторе Газы
    07:49 Разрушен дом террориста, убившего Элана Ганелеса
    07:04 Разрешено к публикации: на северной границе погиб резервист ЦАХАЛа
    06:45 Google отменил свое участие в Web Summit, организатор которого обвинил Израиль в геноциде
    06:34 В понедельник начнется мобилизация "харедим", попросивших призваться на военную службу
    05:54 Bloomberg: США и Израиль обсуждают будущее сектора Газы без ХАМАСа
    adv_25 ar_right_2
    adv_26 ar_right_3
    adv_27 ar_right_4
    adv_28 ar_right_5
    adv_09 hp_bottom