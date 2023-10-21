Израильский спецназ захватил дом Салаха аль-Арури в Самарии и "украсил" его вывеской

В ночь на 21 октября израильский спецназ захватил в Аруре (между Рамаллой и Шхемом, Самария) дом Салаха аль-Арури – "второго номера" в нынешнем руководстве ХАМАСа, стоявшего за планированием нападения на Израиль 7 октября.

Утром местные жители увидели на фасаде этого дома вывеску с израильским флагом, портретом Салаха аль-Арури и надписью на арабском: "Здесь находился дом Салаха аль-Арури, который стал штаб-квартирой Абу Намара – из израильского ШАБАКа". Сообщение об этом и фото дома с вывеской опубликованы в телеграм-канале "NEWSru: Израиль и мир".

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Салах аль-Арури в настоящее время, по всей видимости, находится в Бейруте.

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Напомним, 12 октября он выступил с очередным заявлением, сказав: "Мы убиваем, чтобы мир признал право нашего народа жить, как другие народы".

Салах аль-Арури. Краткая справка

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Салах аль-Арури родился 19 августа 1966 года в деревне Арура (между Рамаллой и Шхемом). Был активным участником первой интифады, начавшейся в 1987 году, вступил в ряды "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС). Считается основателем отделения "Бригад Изаддина аль-Касама", боевого крыла ХАМАС, на Западном берегу.

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В 1990 году был арестован, вышел на свободу в марте 2007-го, но через несколько месяцев (22 июня 2007 года) вновь был задержан и находился под административным арестом. Конкретных обвинений аль-Арури предъявлено не было.

17 марта 2010-го был освобожден с условием, что на три года уедет за границу. Аль-Арури, не получив разрешения на выезд в Иорданию, отправился в Сирию, туда же вскоре перебралась его жена с детьми. После начала гражданской войны в Сирии Салах аль-Арури переехал в Турцию.

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Активно участвовал в подготовке "сделки Шалита", был первым представителем ХАМАСа, который согласился комментировать условия этой сделки для израильских СМИ (аль-Арури хорошо говорит на иврите). В декабре 2012 года был в составе делегации политбюро ХАМАСа, посетившей сектор Газы.

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Имя Салаха аль-Арури вновь прозвучало в израильских СМИ в июне 2014 года. Он был назван одним из организаторов похищения трех израильтян: 16-летнего Гилада Шаэра, 16-летнего Нафтали Френкеля и 19-летнего Эяля Ифраха. В августе аль-Арури фактически признал, что похищение и убийство израильских поселенцев было спланировано руководством ХАМАСа, однако позже заявил, что политическому руководству о планах боевиков известно не было.

После этих событий Израиль, используя влияние своих зарубежных союзников, добился изгнания аль-Арури сначала из Турции, затем из Катара.

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В мае 2017 года Салах аль-Арури был избран в состав политбюро ХАМАС и назначен главой отдела международных отношений. В октябре 2017-го он стал заместителем председателя политбюро ХАМАС. В последние годы участвовал в переговорах в Египте, Иране и России. Считается одним из самых влиятельных людей в руководстве ХАМАСа.