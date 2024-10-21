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Израиль

Жители Гуш-Дана сообщают, что слышали взрыв

время публикации: 21 октября 2024 г., 18:36 | последнее обновление: 21 октября 2024 г., 18:41
Жители Гуш-Дана сообщают, что слышали взрыв
Kobi Gideon / Flash90

Около 18:34 появились первые сообщения от жителей Гуш-Дана о сильном взрыве. Взрыв слышали в Тель-Авиве, Холоне, Бат-Яме, Герцлии и других населенных пунктах в центре Израиля.

Из службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что не поступало сообщений о пострадавших или раненых.

Сигнала тревоги ни в одном из населенных пунктов в центре страны не было.

Информация проверяется.

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