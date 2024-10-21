x
21 октября 2024
|
последняя новость: 13:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 октября 2024
|
21 октября 2024
|
последняя новость: 13:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ заявил об уничтожении на юге Ливана 15 ракетных пусковых установок. Видео

время публикации: 21 октября 2024 г., 12:13 | последнее обновление: 21 октября 2024 г., 12:22
ЦАХАЛ заявил об уничтожении на юге Ливана 15 ракетных пусковых установок
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что за последний час на юге Ливана израильские ВВС атаковали 15 ракетных пусковых установок, нацеленных на Израиль.

В частности, ликвидированы ракетные установки, из которых террористы "Хизбаллы" обстреливали Западную Галилею.

Кроме того, на юге Ливана были атакованы здания военного назначения, которые использовали боевики "Хизбаллы".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook