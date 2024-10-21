ЦАХАЛ заявил об уничтожении на юге Ливана 15 ракетных пусковых установок. Видео

ЦАХАЛ сообщает, что за последний час на юге Ливана израильские ВВС атаковали 15 ракетных пусковых установок, нацеленных на Израиль.

В частности, ликвидированы ракетные установки, из которых террористы "Хизбаллы" обстреливали Западную Галилею.

Кроме того, на юге Ливана были атакованы здания военного назначения, которые использовали боевики "Хизбаллы".