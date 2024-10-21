ЦАХАЛ заявил об уничтожении на юге Ливана 15 ракетных пусковых установок. Видео
время публикации: 21 октября 2024 г., 12:13 | последнее обновление: 21 октября 2024 г., 12:22
ЦАХАЛ сообщает, что за последний час на юге Ливана израильские ВВС атаковали 15 ракетных пусковых установок, нацеленных на Израиль.
В частности, ликвидированы ракетные установки, из которых террористы "Хизбаллы" обстреливали Западную Галилею.
Кроме того, на юге Ливана были атакованы здания военного назначения, которые использовали боевики "Хизбаллы".