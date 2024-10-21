Ночью ЦАХАЛ атаковал цели на всей территории Ливана, включая филиалы фонда "Аль-Кард аль-Хасан"

ЦАХАЛ сообщает, что в ночь на 21 октября израильские ВВС атаковали множество целей в Бейруте, а также на востоке и юге Ливана. Удары наносились по штабам и другим объектам "Хизбаллы", в том числе по складам боеприпасов.

Были продолжены атаки на филиалы фонда "Аль-Кард аль-Хасан", который финансирует "Хизбаллу" и обеспечивает закупку вооружений. В этих филиалах хранились сотни миллионов долларов, принадлежащих "Хизбалле", заявляет пресс-служба ЦАХАЛа.

В сообщении подчеркивается, что были предприняты меры для минимизации ущерба мирному населению.