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Израиль

Ночью ЦАХАЛ атаковал цели на всей территории Ливана, включая филиалы фонда "Аль-Кард аль-Хасан"

время публикации: 21 октября 2024 г., 08:01 | последнее обновление: 21 октября 2024 г., 08:09
Ночью ЦАХАЛ атаковал цели на всей территории Ливана, включая филиалы фонда "Аль-Кард аль-Хасан"
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что в ночь на 21 октября израильские ВВС атаковали множество целей в Бейруте, а также на востоке и юге Ливана. Удары наносились по штабам и другим объектам "Хизбаллы", в том числе по складам боеприпасов.

Были продолжены атаки на филиалы фонда "Аль-Кард аль-Хасан", который финансирует "Хизбаллу" и обеспечивает закупку вооружений. В этих филиалах хранились сотни миллионов долларов, принадлежащих "Хизбалле", заявляет пресс-служба ЦАХАЛа.

В сообщении подчеркивается, что были предприняты меры для минимизации ущерба мирному населению.

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