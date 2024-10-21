Спецназ ЦАХАЛа действует на юге Ливана: уничтожены позиции и штабы "Хизбаллы". Видео

Бойцы армейского спецназа из подразделений "Эгоз" и "Маглан" ведут боевые действия на юге Ливана, "зачищая" территорию и используя при этом беспилотную авиацию.

За последние сутки ими были уничтожены противотанковые позиции и штабы "Хизбаллы", а также обнаружен склад оружия.

Коммандос использовали БПЛА для нанесения ударов по складу противотанковых ракет "Корнет" и стартовой площадке боевиков "Хизбаллы".