Спецназ ЦАХАЛа действует на юге Ливана: уничтожены позиции и штабы "Хизбаллы". Видео
время публикации: 21 октября 2024 г., 13:30 | последнее обновление: 21 октября 2024 г., 13:31
Бойцы армейского спецназа из подразделений "Эгоз" и "Маглан" ведут боевые действия на юге Ливана, "зачищая" территорию и используя при этом беспилотную авиацию.
За последние сутки ими были уничтожены противотанковые позиции и штабы "Хизбаллы", а также обнаружен склад оружия.
Коммандос использовали БПЛА для нанесения ударов по складу противотанковых ракет "Корнет" и стартовой площадке боевиков "Хизбаллы".