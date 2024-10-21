x
21 октября 2024
|
последняя новость: 13:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 октября 2024
|
21 октября 2024
|
последняя новость: 13:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Спецназ ЦАХАЛа действует на юге Ливана: уничтожены позиции и штабы "Хизбаллы". Видео

время публикации: 21 октября 2024 г., 13:30 | последнее обновление: 21 октября 2024 г., 13:31
Спецназ ЦАХАЛа действует на юге Ливана: уничтожены позиции и штабы "Хизбаллы"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы армейского спецназа из подразделений "Эгоз" и "Маглан" ведут боевые действия на юге Ливана, "зачищая" территорию и используя при этом беспилотную авиацию.

За последние сутки ими были уничтожены противотанковые позиции и штабы "Хизбаллы", а также обнаружен склад оружия.

Коммандос использовали БПЛА для нанесения ударов по складу противотанковых ракет "Корнет" и стартовой площадке боевиков "Хизбаллы".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 октября 2024

381-й день войны: ВВС ЦАХАЛа наносят удары по финансовым структурам "Хизбаллы" в Ливане. Хронология