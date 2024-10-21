"Колледж": разрешена публикация имен подозреваемых по делу, потрясшему БДСМ-сообщество

Суд разрешил опубликовать имена подозреваемых в причастности к масштабному делу о систематических и жестоких случаях сексуализированного насилия и сексуальной эксплуатации, получившего в прессе название "дело "Колледж".

Напомним, по данным расследования, известный тель-авивский клуб Taboo, расположенный недалеко от центрального автовокзала в Тель-Авиве, использовался для заманивания молодых женщин в "сообщество людей, исповедующих свободу и здоровую сексуальность в стиле БДСМ", которое базировалось в полуподвальной квартире недалеко от клуба.

Эту квартиру члены "сообщества" называли "Колледж", и по данным следствия, эта подпольная квартира использовалась для нормализации сексуальной травматизации, манипулятивной эксплуатации женщин и жестоких изнасилований.

Как сообщает Walla, к настоящему моменту разрешена публикация имен всех подозреваемых, за исключением одного. В воскресенье был продлен срок содержания под стражей Йонатана Гершковица и Никиты Валинкова, в понедельник была разрешена публикация их имен. Ранее были опубликованы имена троих других подозреваемых – Нисана Гавни, Гая Шмуэля и Шалома Буарона. Имя одного подозреваемого пока не было опубликовано.

Шестеро подозреваемых были арестованы неделю назад, а всего по этому делу проходят не менее десяти подозреваемых. Walla News пишет, что более года назад тревогу по поводу происходящего в клубе и "колледже" забила программа "Увда".

После выхода сюжета в эфир, "двузначное число" женщин обратились в полицию с жалобами на знакомых по "колледжу", обвиняя их в сексуализированных преступлениях, изнасилованиях и эксплуатации. После получения жалоб полиция начала расследование, но только в четверг, 21 марта, когда истек срок действия запрета, информация об этом деле была разрешена к публикации.

После выхода в эфир программы "Увда" клуб Taboo продолжал работать около шести месяцев, но затем полиция издала указ о его закрытии в связи с "серьезными подозрениями, что владельцы бизнеса используют его в незаконных целях и для сексуальных преступлений". Walla News пишет, что несколько месяцев назад срок действия указа о закрытии клуба истек, после чего он сменил владельцев.