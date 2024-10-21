Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 21 октября, температура немного понизится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Малооблачно. Днем на побережье Средиземного моря усилится северный ветер.

В Иерусалиме – 16-23 градусов, в Тель-Авиве – 17-26, в Хайфе – 20-24, в Эйлате – 23-31, в Беэр-Шеве – 17-26, в Мицпе-Рамоне – 18-24, на побережье Мертвого моря – 22-29, в Ашкелоне и Ашдоде – 18-26, в Ариэле – 15-24, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 21-28, на Голанских высотах – 16-25.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 27 градусов, высота волн – 120-190 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

Во вторник-среду ожидается понижение температуры. В четверг – без существенных изменений. Малооблачно.