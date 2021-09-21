Наезд на полицейских в Нагарии, один из пострадавших умер

Утром во вторник, 21 сентября, на улице А-Алия, около дома 50, в Нагарии автомобиль сбил полицейских. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передавала, что травмированы двое мужчин примерно 30 лет: один из пострадавших в критическом состоянии, второй получил травмы средней тяжести.

Пострадавшие были доставлены в медицинский центр Западной Галилеи в Нагарии, где врачи были вынуждены констатировать смерть одного из них.

Судя по сообщению пресс-службы полиции, пострадали полицейский и добровольный помощник полиции. Скончался доброволец.

Вскоре после инцидента полиция сообщила о задержании подозреваемого. Это житель арабской деревни Араба. Его задержали около поселка Шломи, к северу от Нагарии. Продолжается розыск других подозреваемых.

Наезд был совершен во время проведения полицией операции по розыску жителей Палестинской автономии, незаконно находящихся в Израиле. Предположительно, задержан водитель автомобиля, который сбил полицейских и скрылся, позже высадив пассажиров.