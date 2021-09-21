N12: Израиль, США и ЕС договариваются о праве летать в эти страны только "полностью вакцинированным"

Вечером 21 сентября сайт N12 сообщил, что власти Израиля, Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза планируют достигнуть соглашения, в соответствии с которым в скором времени летать в США и ЕС смогут только те израильтяне, которые имеют статус "полностью вакцинированных".

То есть вылететь в США или страны ЕС смогут те, кто получил третью "бустерную" прививку против коронавируса. (Получат ли такое право получат те, кто недавно сделал первую и вторую прививку или недавно переболел, из публикации неясно.)

То же правило, пишет Ярон Авраам на сайте N12, в случае достижения соглашения, будет действовать при вылете из США или стран ЕС в Израиль.

Когда эти взаимные соглашения вступят в силу, неизвестно. В публикации говорится о том, что власти Израиля стремятся достичь соглашения до 3 октября.

Непонятно и то, будут ли эти соглашения распространяться на все страны ЕС. Или, как было до сих пор, Евросоюз будет рекомендовать странам ЕС следовать соглашению, но решения будут принимать правительства каждой из стран самостоятельно.

Ближайшие изменения в "коронавирусном светофоре"

Напомним, что 20 сентября министерство здравоохранения объявило, что вносит изменения в список "красных" стран, выезд в которые запрещен для израильтян. С 27 сентября в списке "красных" стран останутся только Болгария, Бразилия и Турция. Мексика, до сих пор находившаяся в "красном" списке, с 27 сентября станет "оранжевой". Для посещения "красных" стран необходимо получить специальное разрешение комиссии по исключительным случаям. Без разрешения комиссии выезд в эти страны в настоящее время запрещен.

Список "желтых" стран не меняется. В нем остаются Австрия, Уругвай, Бахрейн, Габон, Гонконг, Тайвань, Новая Зеландия, Китай, Словакия, Польша, Чехия и Кипр.

Инструкции для возвращающихся из "желтых" стран не изменились. После возвращения из "желтой" страны следует находиться в карантине в течение 24 часов или до получения отрицательного ПЦР-теста, сделанного в аэропорту имени Бен-Гуриона.

1. Если они получили третью, "бустерную" дозу вакцины против коронавируса;

2. Если они получили две дозы вакцины, и после получения второй дозы прошло менее шести месяцев;

3. Если они переболели коронавирусом и получили одну дозу вакцины;

4. Если они переболели коронавирусом, и с момента получения справки о выздоровлении на основании ПЦР-теста прошло менее шести месяцев.

Все люди, попадающие в эти категории, после возвращения должны находиться в карантине в течение 24 часов или до получения отрицательного ПЦР-теста, сделанного в аэропорту имени Бен-Гуриона.

Штраф за нарушение карантина составляет пять тысяч шекелей. Карантин можно проходить дома или в специальных гостиницах, если нет возможности находиться на карантине в домашних условиях. Важно помнить, что из аэропорта до дома (или гостиницы) разрешено добираться только на личном транспорте или такси.

Такого понятия как "зеленая" страна больше не существует. Тем самым минздрав дает понять, что любые путешествия заграницу сейчас сопряжены с риском заражения коронавирусом, а потому определенные карантинные требования распространяются на всех путешественников.